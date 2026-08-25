Đội bóng Saudi Arabia tích cực xúc tiến chiêu mộ ngôi sao người Brazil, đồng thời theo đuổi tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa.

Martinelli vẫn chưa hoàn tất thỏa thuận về các điều khoản cá nhân với Al-Hilal, nhưng các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực.

Martinelliu trên đường chuyển tới Al-Hilal - Ảnh: Y.S

Đầu tháng này, Galatasaray từng gửi lời đề nghị trị giá 38,5 triệu bảng dành cho Martinelli. Tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi không thích chuyển tới Istanbul thi đấu.

Martinelli gia nhập Arsenal từ CLB Brazil Ituano với mức phí chỉ 6 triệu bảng vào năm 2019. Hiện hợp đồng của anh với đội chủ sân Emirates chỉ còn 12 tháng.

Nếu thương vụ với Al-Hilal được hoàn tất, Ituano sẽ được hưởng tỷ lệ phần trăm nhất định từ khoản lợi nhuận Arsenal thu về khi bán cầu thủ.

Mùa trước, Martinelli ra sân 53 trận trên mọi đấu trường và ghi 11 bàn, góp công giúp Pháo thủ giành chức vô địch Premier League.

Tuy nhiên, tương lai tuyển thủ Brazil tại Bắc London ngày càng trở nên bất định, sau khi anh bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Coventry.

Ở diễn biến khác, Arsenal vẫn duy trì liên hệ với Atletico Madrid về trường hợp Julian Alvarez. Dẫu vậy, tiền đạo người Argentina vẫn ưu tiên chuyển tới Barcelona.

Atletico không muốn bán Alvarez cho Barca. Bởi vậy, Arsenal đang chờ đợi tín hiệu từ phía cầu thủ và người đại diện, xem liệu chân sút Argentina có sẵn sàng chuyển tới Emirates hay không.