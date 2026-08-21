Chiều 21/8, TAND khu vực 1 TP Đà Nẵng mở phiên xét xử 3 bị cáo Trần Hoàng Thiên (20 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi) và Trần Văn Minh Toàn (27 tuổi; cùng trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) về tội Giết người theo khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 11h45 ngày 17/1/2025, anh Trần T. (31 tuổi, làm nghề shipper) đến giao đơn hàng trị giá 375.000 đồng tại nhà chị Trần Thanh Th. ở xã Hòa Phước cũ. Do chị Th. không có nhà, mẹ chị đã nhận hàng giúp.

Anh T. gửi số tài khoản để chị Th. chuyển tiền. Tuy nhiên, do bận kinh doanh trà sữa, đến khoảng 20h cùng ngày, chị Th. mới thanh toán.

Từ trái sang, các bị cáo Thiên, Toàn và Tùng tại phiên tòa.

Sau khi nhận tiền, anh T. nhắn tin với lời lẽ không đúng mực về việc khách hàng chậm thanh toán. Chị Th. yêu cầu anh T. nói chuyện có văn hóa, đồng thời vào website mua hàng khiếu nại về việc này.

Cho rằng việc bị khiếu nại khiến mình bị trừ điểm, khoảng 23h cùng ngày, sau khi uống rượu, anh T. đến nhà chị Th. la hét, đập cổng và yêu cầu gặp mặt.

Thời điểm này, chị Th. đang dự tiệc tất niên gần đó cùng người yêu là Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng. Sau khi nhận tin báo từ em gái, Toàn chở chị Th. về nhà, còn Tùng đi theo.

Tại đây, giữa chị Th. và anh T. xảy ra lời qua tiếng lại. Thấy vậy, Toàn tiến đến đấm vào mặt anh T. Tùng cũng xông vào đấm, nắm cổ áo kéo nạn nhân ra trước cổng và vỉa hè đối diện để tiếp tục hành hung.

Đúng lúc này, Trần Hoàng Thiên, em trai chị Th., về đến nhà. Thiên lao vào dùng tay, mũ bảo hiểm đang đội đánh nhiều phát vào mặt và đầu nạn nhân cho đến khi được mọi người can ngăn.

Toàn cảnh phiên tòa.

Sau vụ việc, anh T. tự đi xe máy về nhà. Trên đường, anh gặp tổ an ninh cơ sở, kể lại sự việc và cùng lực lượng này quay lại nhà chị Th. để giải quyết. Sau khi được giải thích, hai bên thống nhất hẹn ngày hôm sau tiếp tục xử lý.

Đến khoảng 23h45, anh T. về đến nhà trong tình trạng mặt có nhiều vết bầm tím, khuỷu tay và lưng trầy xước, mũ bảo hiểm bị vỡ. Anh kể với vợ việc mình vừa bị đánh.

Khoảng 0h30 ngày 18/1/2025, người vợ phát hiện chồng khó thở nên gọi cấp cứu. Tuy nhiên, anh T. đã tử vong trước khi bác sĩ đến.

Người thân nạn nhân mong muốn xử lý nghiêm các bị cáo

Tại phần xét hỏi, các bị cáo khai không quen biết anh T. Do thấy anh T. đến nhà chị Th. chửi bới, lớn tiếng nên trong lúc nóng giận đã đánh nạn nhân. Các bị cáo cũng thừa nhận trong quá trình xảy ra sự việc, anh T. không đánh trả.

Trong khi đó, chị Th. cho biết quen biết anh T. qua những lần giao hàng trước đó và giữa hai người chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Chị khẳng định không xúi giục các bị cáo đánh anh T.

Tại phiên tòa, chị Đinh Thị Đào, vợ nạn nhân, đề nghị HĐXX xử lý nghiêm các bị cáo về tội Giết người theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Bên cạnh đó, chị đề nghị xem xét vai trò của Trần Thanh Th. trong vụ án.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cũng kiến nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi phạm tội có tính chất côn đồ của các bị cáo.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, làm rõ các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 hay khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.