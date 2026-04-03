Không có gì e ngại khi đóng vợ chồng trên phim

- Cảm xúc của chị ra sao khi lần đầu vào vai vợ chồng trên phim truyền hình "Ngược đường ngược nắng"?

Đạo diễn Vũ Minh Trí đã chọn vai diễn cho hai vợ chồng tôi khá phù hợp và xây dựng câu chuyện dựa trên tính cách của Nguyệt Hằng - Anh Tuấn. Đóng với các bạn diễn khác tôi thấy khó tương tác với nhau hơn nhưng hai vợ chồng diễn tự nhiên chứ không có gì e ngại cả. Thêm nữa tính cách hai nhân vật trên phim cũng không khác mấy so với chúng tôi ngoài đời. Kịch bản lần này cũng nhẹ nhàng nên tôi không thấy có vấn đề gì.

Nguyệt Hằng và Anh Tuấn trong phim.

- Lúc được đạo diễn mời vào vai vợ chồng, anh chị có đồng ý ngay hay còn chần chừ?

Chúng tôi được mời đóng nhưng thường các phim khác nhau hoặc có đóng chung chưa bao giờ vào vai vợ chồng thế này. Anh Trí có ý tưởng mời các cặp đôi là vợ chồng vào phim và cho rằng chúng tôi sẽ diễn ăn ý và hiểu nhau, vượt qua rào cản ranh giới là bạn diễn. Tôi thấy ý tưởng thú vị và đây cũng là lần đầu chúng tôi là vợ chồng trên truyền hình.

- Có tình huống gì trên phim đã thay đổi so với kịch bản trong quá trình anh chị diễn hoặc chi tiết nào Nguyệt Hằng - Anh Tuấn muốn đưa thêm vào phim?

Đạo diễn Vũ Minh Trí cũng hiểu hai vợ chồng tôi nên khi xây dựng câu chuyện và đến khi diễn tình huống, chúng tôi cũng góp ý cách diễn thế này, thế kia, nếu thấy hợp lý đạo diễn để chúng tôi làm, còn nếu anh ấy nói tưởng tượng khác chúng tôi sẽ thay đổi.

- Cùng xuất hiện trong phim "Ngược đường ngược nắng" còn có cặp vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền. Tuy nhiên họ chia sẻ đóng cùng nhau lại ngại ngùng, dường như cảm xúc đối lập hoàn toàn với Nguyệt Hằng - Anh Tuấn. Có bí quyết gì để anh chị thoải mái khi xuất hiện trước ống kính cùng nhau?

Kể cả tuổi đời lẫn tuổi nghề những vai diễn thế này khá gần gũi với cuộc sống của chúng tôi nên cũng không có gì e ngại cả. Đình Tú - Ngọc Huyền mới lấy nhau, vai trò vợ chồng vẫn còn mới ngoài đời mà lại phải đóng cảnh yêu đương trước ống kính sẽ phải giảm những cái tự nhiên thân thuộc nhất ở ngoài đời. Trong khi tôi và anh Tuấn đã quá quen thuộc nên đó cũng là lợi thế.

Hai nghệ sĩ tại tiệc kỷ niệm 30 năm ngày cưới mới đây.

- Anh Tuấn chia sẻ chỉ khi đi đóng phim mới thoát khỏi áp lực khi ở nhà, với "Ngược đường ngược nắng" tiếp tục bị vợ ngoài đời giám sát cả trên phim. Anh ấy nói vui hay thật lòng?

Đó là cách anh ấy nói đùa vì hiện tại ở nhà chúng tôi còn không có thời gian ở gần nhau nhiều như lúc còn trẻ nữa vì công việc khá bận rộn. Tôi gần như đi từ sáng đến tối. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hay tranh thủ dành chút thời gian bên nhau, giữ thói quen ăn trưa và uống với nhau cốc cà phê rồi việc ai người ấy làm. Anh ấy trêu vậy vì thời kỳ bắt nạt hay chịu đựng nhau đã qua giờ chúng tôi đến giai đoạn hiểu nhau.

- Có khi nào hôm trước anh chị còn khó chịu với nhau chuyện gì đó mà sáng hôm sau phải cùng nhau đến trường quay diễn vợ chồng trên phim?

Với tôi và anh Tuấn, những chuyện như vậy nhanh quên lắm vì cái gì không quá nặng nề sẽ gạt sang một bên để ưu tiên cho công việc. Ngoài đời chúng tôi đã hiểu tính cách và cả tính xấu của nhau nên có lúc anh ấy nóng tính một chút tôi hiểu và cho qua. Hay có lúc tôi bướng bỉnh hay gồng lên anh Tuấn cũng hiểu và cho qua.

- 2026 đánh dấu 30 năm kết hôn, anh chị có dự định tổ chức kỷ niệm theo cách nào đó để đánh dấu cột mốc đặc biệt này?

Với thành quả 30 năm không phải là nhỏ, chúng tôi đã trải qua hành trình dài để có cuộc sống như bây giờ. Khó khăn cũng nhiều, sự xung đột hay không hiểu nhau cũng qua hết thành quả là những đứa con khôn lớn và đến giờ có cả các cháu nữa. Đó là niềm hạnh phúc và chúng tôi chỉ nhìn từ đó để mà cố gắng. Chúng tôi có một bữa cơm nho nhỏ với bố mẹ, với gia đình và bạn bè thân thiết để kỷ niệm.

Hai nghệ sĩ kết hôn năm 1996.

Chúng tôi lúc nào cũng dành niềm hạnh phúc cho gia đình. Khi nào vợ chồng con lớn từ nước ngoài về là chúng tôi luôn tranh thủ đi du lịch để dành cho nhau khoảng thời gian hạnh phúc nhất và quên hết mọi công việc. Không phải đợi 30 năm, 35 năm hay 40 năm mới làm điều đó vì bất kể lúc nào chúng tôi cũng tìm cơ hội để dành thời gian bên nhau. Anh Tuấn đơn giản, không cầu kỳ về các mốc thời gian kỷ niệm mà chỉ có tôi là cầu toàn và hay mong muốn nên anh ấy phải theo.

Anh Tuấn mộc mạc chứ không lãng mạn nhưng sẵn sàng vào bếp bất cứ lúc nào

- Có một trích đoạn trong phim "Ngược đường ngược nắng" mà nhân vật của chị kéo va ly ra khỏi nhà và anh Tuấn chạy theo. Thực tế trong hôn nhân của chị thời gian đầu đã bao giờ có tình huống này?

(Cười) Chưa! Có lúc giận nhau thật tôi cũng không biết được. Trên phim thì thế nhưng nếu ngoài đời như vậy anh ấy thẳng tính cho đi luôn chứ không kéo lại đâu. Còn mình là phụ nữ mới nghĩ tới chuyện giữ lại những gì mong muốn chứ không buông. Vì tính cách hai vợ chồng như thế nên trải qua quãng thời gian khá vất vả và giờ tương đối ổn định.

Bà ngoại U60 Nguyệt Hằng.

- Giờ anh chị đã lên ông bà ngoại, điều đó có làm giảm sự lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng?

Thực ra anh Tuấn sống mộc mạc chứ không lãng mạn gì hết. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng tôi luôn luôn có những đứa trẻ bên cạnh. Con út của chúng tôi mới học lớp 2 chúng tôi lại có cháu nữa nên đứa cháu cũng giống như con của mình thôi. Vì thế tôi không xa lạ với việc chăm sóc cháu vì cũng mới chăm con xong và chưa quên gì cả.

- Nhiều người chăm 1-2 người con đã ngại, chị có tới 4 con rồi lại chăm cháu có khi nào thấy mệt mỏi?

Không! Bởi may mắn là ở nhà ai cũng hiểu tôi là người tham công tiếc việc luôn muốn làm việc vì không muốn lãng phí thời gian. Khi biết tôi nhiều việc, anh Tuấn sẵn sàng hy sinh ở nhà hỗ trợ lo lắng việc gia đình để yên tâm công việc. Cho nên có vất vả áp lực chỉ công việc thôi còn gia đình là không vì về nhà nghe thấy tiếng cười hay tiếng khóc của trẻ con tôi đã thấy được tiếp thêm năng lượng, đáng yêu vô cùng. Đó là động lực để tôi cố gắng.

- Thêm lý do nữa là ở nhà anh Tuấn lo chuyện nấu ăn cho mọi người?

Anh ấy cầu kỳ về chuyện ăn uống còn tôi đơn giản, có khi chỉ cái bánh mì hay gói xôi là xong. Anh ấy cầu toàn và thích ăn ngon, bọn trẻ thích ăn gì là anh ấy sẵn sàng ra chợ mua thức ăn về nấu.

Gia đình đầy đủ các thành viên của Nguyệt Hằng.

- Nghĩa là có anh Tuấn, chị không bao giờ phải vào bếp?

Nói thế hơi quá nhưng vấn đề chính tôi không có thời gian. Chuyện vào bếp đơn giản với phụ nữ nhưng chẳng qua tôi không phải làm những món cầu kỳ thôi. Về đến nhà là tôi đã quá mệt nên anh Tuấn thường để vợ nghỉ ngơi. Tôi cũng không ngại ngùng chia sẻ với mọi người chuyện đó.

