Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Các bị can gồm: Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết, Sái Văn Ngọc, Bùi Thị Thu và Nguyễn Văn Cường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác bảo đảm an ninh trong lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH STB Group có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh.

Dù mới thành lập trong thời gian ngắn, doanh nghiệp này đã mở nhiều chi nhánh, cung cấp số lượng lớn lao động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, tại trụ sở công ty không ghi nhận hoạt động tuyển dụng thực tế, người trực tiếp điều hành hoạt động tuyển dụng cũng không phải là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều dấu hiệu bất minh liên quan đến tài chính của công ty.

Từ những dấu hiệu nghi vấn trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH STB Group được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11/2023. Người đại diện theo pháp luật là Đào Thị Thủy (SN 1983, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh). Tuy nhiên, công ty thực chất do Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn góp vốn thành lập, trong đó Thịnh là chủ sở hữu.

Do không đủ điều kiện để đứng tên người đại diện pháp luật trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, Thịnh và Sơn đã thuê Đào Thị Thủy làm giám đốc nhằm hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Sau khi được cấp phép, Đào Thị Thủy được cho là đã ủy quyền toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành cho Trịnh Văn Thịnh.

Cơ quan điều tra cho biết, trong quá trình hoạt động, công ty có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về cho thuê lại lao động, tuyển dụng, quản lý lao động, ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghĩa vụ thuế cũng như quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Đáng chú ý, từ tháng 11/2023 đến ngày 31/1/2026, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn không trực tiếp tuyển dụng lao động mà thông qua nhiều cá nhân trung gian, thường gọi là “Vendor”, để thuê lại giấy phép cung ứng lao động.

Nhóm này sau đó tự tuyển lao động và xuất bán tổng cộng 5.647 hóa đơn giá trị gia tăng cho 654 doanh nghiệp tại các tỉnh, thành như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên… Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn trước và sau thuế được xác định lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, Thịnh và Sơn đã thống nhất với các “Vendor” để hợp thức hóa hồ sơ cung ứng dịch vụ lao động, đồng thời xuất hóa đơn hưởng phí từ 2% đến 5% giá trị hóa đơn trước thuế.