Công an TP Bắc Ninh đã tạm giữ người đàn ông có biểu hiện say rượu, cởi trần, dùng thanh kim loại đập phá kính 2 ô tô lúc nửa đêm để điều tra.

Ngày 17/10, Công an phường Lục Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ Phạm Văn Toàn (SN 1983, trú xã Nghĩa Phương, TP Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Người đàn ông cầm thanh kim loại liên tục đập vào 2 ô tô màu trắng và đỏ đỗ sát nhau. Ảnh cắt clip

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 16/10, Công an phường tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông cởi trần, có biểu hiện say xỉn, dùng thanh kim loại đập phá kính ô tô đang dừng, đỗ tại khu dân cư làn 2, thuộc tổ dân phố Bình Minh, phường Lục Nam.

Thanh kim loại Phạm Văn Toàn dùng đập phá kính ô tô. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lục Nam đã tiến hành kiểm tra, làm rõ. Qua xác minh, cơ quan công an xác định Phạm Văn Toàn là người liên quan đến vụ việc.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ Toàn để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các hành vi xâm phạm tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.