Hội thảo Khoa học và Đào tạo liên tục: “Ứng dụng Collagen Type I với cơ chế tái tạo, sửa chữa Mô - da trong thẩm mỹ nội khoa” do Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tổ chức. Báo cáo tại hội thảo, Ths.BS CKII Nguyễn Phương Thảo trình bày có chủ đề: "Ứng dụng Collagen Type I trong Thẩm mỹ Da: Định vị cơ chế tái tạo sinh học & Phân biệt với HA - CaHA - PLLA - PN/PDRN".

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Ths.BS CKII Nguyễn Phương Thảo đã qua khoá đào tạo của Xline, Aptos, Linerase. Bác sĩ cũng nhận giải đặc biệt tại Aptos Awards 2026.

Hệ thống hóa cơ chế và phân biệt các nhóm hoạt chất

Bài báo cáo của Ths.BS CKII Nguyễn Phương Thảo mở đầu bằng góc nhìn chuyên sâu về Collagen Type I - thành phần chiếm tỷ trọng lớn trong cấu trúc da, đóng vai trò nền tảng quyết định độ săn chắc và đàn hồi.

Ths.BS CKII Nguyễn Phương Thảo báo cáo chuyên đề về ứng dụng Collagen Type I

Ths.BS CKII Nguyễn Phương Thảo đã hệ thống hóa và phân định rõ ràng cơ chế giữa Collagen Type I với các nhóm hoạt chất thẩm mỹ nội khoa phổ biến:

- HA (Hyaluronic Acid): Nhóm Hydration - Tập trung cấp ẩm sâu, tăng khả năng giữ nước, làm mịn nếp nhăn nông và hỗ trợ tăng độ căng bóng cho da.

- CaHA (Calcium Hydroxylapatite) & PLLA (Poly-L-Lactic Acid): Nhóm Biostimulation - Kích thích nguyên bào sợi hoạt động để tăng sinh collagen tự thân dài hạn, nâng đỡ cấu trúc và cải thiện tình trạng chùng nhão hay mất thể tích sâu.

- PN/PDRN (Polynucleotide): Nhóm Regeneration - Thúc đẩy quá trình tái tạo mô, phục hồi và hỗ trợ kháng viêm.

- Collagen Type I (như LineRase): Nhóm Regeneration & Scaffold - Đóng vai trò là "giàn giáo sinh học" (scaffold) trực tiếp, kích hoạt nguyên bào sợi (fibroblast) thúc đẩy tăng sinh Collagen Type III ở giai đoạn sớm, sau đó chuyển hóa thành Collagen Type I bền vững, giúp phục hồi mật độ và độ dày hạ bì.

Ths.BS CKII Nguyễn Phương Thảoo thực hiện liệu trình điều trị công nghệ cao tại Pensilia

Ứng dụng phác đồ đa tầng kết hợp công nghệ cao vào thực tiễn

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, những cơ chế sinh học thực chứng này đã được Ths.BS CKII Nguyễn Phương Thảo cùng đội ngũ tại Pensilia áp dụng vào phác đồ thực tế:

- Hỗ trợ điều trị sẹo rỗ / sẹo lõm: Sử dụng Collagen Type I làm khung đỡ sinh học, kết hợp với cắt đáy sẹo, kỹ thuật lăn kim hoặc Laser CO2 Fractional nhằm tối ưu hóa quá trình làm đầy mô sẹo.

- Trẻ hóa da & Cải thiện nếp nhăn: Ứng dụng kỹ thuật tiêm nông (Skin Booster / Biorevitalisation) hoặc phối hợp công nghệ RF (Radiofrequency) để cải thiện bề mặt (texture), giảm nếp nhăn nông và tăng độ đàn hồi.

- Cải thiện thể tích nông: Hỗ trợ phục hồi các vùng da mỏng yếu như rãnh lệ (tear trough), nếp nhăn quanh mắt, thái dương mà giảm thiểu rủi ro tắc mạch hay tràn filler ở tầng nông.

Bác sĩ trực tiếp thăm khám và thực hiện phác đồ điều trị cho khách hàng

Tại đây, triết lý "hiểu đúng - làm đúng" được triệt để áp dụng. Mỗi khách hàng khi đến với Pensilia đều được thăm khám, phân tích tình trạng da để lựa chọn đúng hoạt chất, đúng tầng da và đúng chỉ định, từ đó tối ưu hóa hiệu quả trẻ hóa và đảm bảo an toàn y khoa.

Cùng Ths.BS CKII Nguyễn Phương Thảo, phòng khám chuyên khoa da liễu Pensilia Beauty Clinic tiếp tục củng cố định hướng phát triển dựa trên nền tảng y khoa thực chứng, mang lại các giải pháp chăm sóc da an toàn và hiệu quả cho cộng đồng.

Hệ thống phòng khám da liễu Pensilia

Pensilia Nguyễn Đình Chiểu: 413 - 415 Nguyễn Đình Chiểu, P. Bàn Cờ, TP.HCM

Pensilia Vũng Tàu: 551 Trương Công Định, P. Tam Thắng, TP.HCM

Hotline: 0938 777 885

Website: pensilia.com

Giờ làm việc: 09:00 - 20:30

(Nguồn: Phòng khám chuyên khoa da liễu Pensilia Beauty Clinic)