Bản tin sáng 1/10: Không khí lạnh yếu và lệch đông, miền Bắc vẫn nắng nóng

Bản tin sáng 1/10: Không khí lạnh yếu và lệch đông, miền Bắc vẫn nắng nóng; Cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến; Ông Trump nói Mỹ có thể ‘làm nổ tung’ Iran; Điện Kremlin bác tin về thỏa thuận trao đổi Mỹ - Nga