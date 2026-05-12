Chiều 11/5, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải độc đắc của sản phẩm Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng 606.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng độc đắc của loại hình xổ số quay nhanh Lotto 5/35 ở kỳ quay số mở thưởng 606 trị giá 23.135.180.500 đồng (hơn 23,1 tỷ đồng, chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về anh T.Q.B - thuê bao Mobifone.

Anh B đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS). Đây cũng là người chơi may mắn trúng thưởng giải độc đắc lớn nhất từ khi ra mắt sản phẩm xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đến nay.

Anh B là người chơi thuộc thế hệ Gen Z và cũng là người trúng thưởng trẻ nhất cho tới thời điểm hiện nay của Vietlott. Anh đang sinh sống và làm việc trong một ngân hàng tại TPHCM.

Anh B cho biết đã tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott trong khoảng 3-4 năm gần đây và coi đó là một hình thức giải trí có thưởng hiện đại, hợp pháp. Anh cũng có thói quen mỗi khi đi du lịch đến đâu thì cũng đều tìm mua xổ số Vietlott tại địa phương đó để cầu may.

Anh T.Q.B nhận giải độc đắc của sản phẩm Lotto 5/35 trị giá hơn 23 tỷ đồng

Anh thường lựa chọn các sản phẩm xổ số có giá trị giải thưởng lớn như Power 6/55, Mega 6/45 và Lotto 5/35. Trong đó, xổ số quay nhanh Lotto 5/35 là một trong những sản phẩm anh yêu thích vì có đến 2 kỳ quay số hàng ngày (13h và 21h), cơ cấu giải thưởng có nhiều hạng giải khi “trùng một số cũng trúng”, tính năng chia giải độc đáo, tạo cảm giác may mắn và hồi hộp hơn trong quá trình tham gia dự thưởng.

Mỗi lần giải trí, anh thường mua khoảng 30.000 đồng nhưng khi đến kỳ chia giải thì anh mua nhiều hơn vì giá trị của các giải thưởng nhỏ trong kỳ chia giải cũng rất hấp dẫn.

Vào kỳ quay số mở thưởng 606 (vào lúc 21h ngày 27/4) cũng là kỳ dự kiến chia giải của xổ số quay nhanh Lotto 5/35, anh B đã mua 6 dãy số với hy vọng trúng một giải được chia phần giá trị từ giải độc đắc.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh B cho biết khi đó đang nằm lướt mạng xã hội và không để ý tin nhắn. Đến khoảng 23h đêm, anh mới mở tin nhắn ra xem và thấy có tin nhắn thông báo trúng thưởng từ hệ thống. Nhưng do có 2 tin nhắn trúng thưởng liền nhau nên anh chỉ đọc tin nhắn báo trúng thưởng 10.000 đồng mà đã bỏ lỡ tin nhắn đầu và nghĩ rằng mình chỉ trúng một giải nhỏ như những lần trước.

Sau đó, khi mở ứng dụng Vietlott SMS để kiểm tra lại, anh bất ngờ khi thấy một dãy số tham gia dự thưởng của mình trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng. Ban đầu, anh còn tưởng ứng dụng gặp lỗi hiển thị. Chỉ sau khi kiểm tra kỹ lại các thông tin và đọc lại tin nhắn đầu tiên, anh mới biết mình chính là chủ nhân giải độc đắc của sản phẩm Lotto 5/35 trị giá hơn 23 tỷ đồng.

Anh chia sẻ vẫn còn nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi đó: tim đập nhanh, chân tay run rẩy và gần như không thể tin được sự may mắn lại đến với mình. Hôm đó, anh gần như thức trắng đến 4 giờ sáng vì quá xúc động.

Ngay sáng hôm sau, anh đã đến chi nhánh TPHCM của Vietlott. Nhưng anh mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại nên đã được hướng dẫn ra trụ sở chính để thực hiện các thủ tục cần thiết. Trong suốt quá trình hoàn tất hồ sơ nhận thưởng, nhiều đêm anh vẫn thao thức và chưa thể ngủ ngon vì cảm giác hồi hộp vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi nhận thưởng, anh B cho biết vẫn tiếp tục với công việc tại ngân hàng và sẽ có kế hoạch sử dụng số tiền thưởng hợp lý.

Tại buổi lễ trao thưởng, anh B đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Theo quy định, anh B có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 2 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại TPHCM - nơi đăng ký tham gia dự thưởng và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.