Chiều 22/7, đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận Lê Thọ Cẩm Cát (SN 1994, trú thôn Phú Mỹ Kiên, xã Ải Tử, tỉnh Quảng Trị) do lực lượng chức năng Lào trao trả. Đây là người từng trốn nã và vượt biên sang Lào lẩn trốn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tiếp nhận đối tượng trốn truy nã Lê Thọ Cẩm Cát từ lực lượng chức năng Lào. Ảnh: P.V

Trước đó, vào ngày 21/7, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10) Công an tỉnh Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt đang lẫn trốn tại thành phố Viên Chăn - Lào.

Đối tượng Lê Thọ Cẩm Cát sinh năm 1994, trú tại thôn Phú Mỹ Kiên, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” án phạt 11 năm tù.

Theo hồ sơ đối tượng, năm 2024 sau khi bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án, đối tượng tiếp tục được toà án cho hoãn chấp hành án với lý do nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Quá trình chấp hành hoãn thi hành án đến tháng 5/2025 đối tượng Cát bỏ khỏi địa phương, lẩn trốn qua nước bạn Lào.

Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Trị sau đó đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Lê Thọ Cẩm Cát, đồng thời giao Phòng PC10, Công an tỉnh tổ chức xác minh, truy bắt.

Đến ngày 17/7/2026, lực lượng trinh sát báo cáo xác định đối tượng Cát đang lẩn trốn tại thành phố Viên Chăn - Lào.

Công an tỉnh đã trao đổi thông tin đối tượng với lãnh đạo Công an nước Lào, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiến hành các thủ dẫn giải đối tượng về Việt Nam.

Chiều ngày 21/7, Lê Thọ Cẩm Cát đã bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Lê Thọ Cẩm Cát thuê ô tô tự lái rồi lên mạng xã hội làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên mình để đem cầm cố, chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn này, Cát nhiều lần lừa đảo nhiều người. Xét xử vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Cát 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù về các tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 13 năm tù.

Bắt đối tượng chuyên thuê xe tự lái rồi mang đi bán, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng thuê xe tự lái, rồi mang đi cầm cố hoặc bán chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

là người nợ nần, túng quẫn. nghĩ ra cách thuê ô-tô tự lái, lên mạng đặt làm giả giấy tờ rồi mang xe đi cầm cố, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.