Ngày 8/5, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Nhị, nguyên Chủ tịch UBND xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (cũ, nay là xã Văn Phú); Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và DVTM Tuấn Hùng; Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Khang, để điều tra tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, giai đoạn 2022-2025, xã Lâm Phú được huyện Lang Chánh phê duyệt hỗ trợ xây dựng 1km đường giao thông nông thôn tại bản Cháo Pi, khu vực đặc biệt khó khăn của huyện miền núi này.

Các đối tượng tại cơ qua công an. Ảnh: CACC

Với vai trò chủ đầu tư, UBND xã Lâm Phú chỉ định Công ty TNHH Xây dựng và DVTM Tuấn Hùng thi công, còn Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Khang thực hiện tư vấn, giám sát công trình.

Theo điều tra, các bị can thống nhất chia dự án thành 2 gói thầu, mỗi gói có giá trị xây lắp dưới 1 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu số 1 dài hơn 488m, gói số 2 dài hơn 511m; tổng giá trị xây dựng theo dự toán được phê duyệt hơn 2,35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đơn vị thi công thực tế chỉ làm khoảng 177m đường bê tông thuộc một tuyến của gói thầu số 2, các hạng mục còn lại không thi công theo thiết kế, dự toán được duyệt.

Dù công trình chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, các bị can vẫn lập khống hồ sơ, xác nhận hoàn thành khối lượng thi công để hợp thức thủ tục thanh toán vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Từ hồ sơ khống, chủ đầu tư đã giải ngân cho đơn vị thi công hơn 426 triệu đồng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.