Chiều 22/7, đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận Lê Thọ Cẩm Cát (SN 1994, trú thôn Phú Mỹ Kiên, xã Ải Tử, tỉnh Quảng Trị) do lực lượng chức năng Lào trao trả. Đây là người từng bỏ trốn khỏi trại giam và vượt biên sang Lào lẩn trốn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tiếp nhận đối tượng trốn truy nã Lê Thọ Cẩm Cát từ lực lượng chức năng Lào. Ảnh: P.V

Theo cơ quan chức năng, năm 2024, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thọ Cẩm Cát 13 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trong quá trình chấp hành án, tháng 5/2025, Cát bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã đối tượng.

Tiếp nhận thông tin truy nã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp xác minh và phát hiện Cát đang lẩn trốn trên lãnh thổ Lào. Đơn vị sau đó phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và lực lượng chức năng Lào tổ chức truy bắt.

Ngày 21/7, sau khi bị bắt giữ, Cát được lực lượng chức năng Lào trao trả cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Tiếp nhận đối tượng, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao Cát cho Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Trị - đơn vị đã ra quyết định truy nã - để tiếp tục xử lý.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Lê Thọ Cẩm Cát thuê ô tô tự lái rồi lên mạng xã hội làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên mình để đem cầm cố, chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn này, Cát nhiều lần lừa đảo nhiều người. Xét xử vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Cát 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù về các tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 13 năm tù.

Bắt đối tượng chuyên thuê xe tự lái rồi mang đi bán, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng thuê xe tự lái, rồi mang đi cầm cố hoặc bán chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

là người nợ nần, túng quẫn. nghĩ ra cách thuê ô-tô tự lái, lên mạng đặt làm giả giấy tờ rồi mang xe đi cầm cố, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.