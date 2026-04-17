Sáng 17/4, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc thương tâm khi bé gái hơn 2 tuổi tử vong trong xe ô tô.

Theo lãnh đạo xã, khoảng 7h sáng 16/4, anh Đ. (trú xã Đông Lộc) lái ô tô chở con gái hơn 2 tuổi đi học. Tuy nhiên, sau đó anh Đ. quên đưa con đến trường mà điều khiển xe đến cơ quan làm việc. Sau khi đỗ xe tại cơ quan, anh Đ. vào làm việc như bình thường.

Đến khoảng 14h cùng ngày, đồng nghiệp của anh Đ. ra vị trí đỗ xe ô tô thì phát hiện một bé gái đang nằm trong xe nên hỏi: "Sao để con gái ngủ trong ô tô?". Lúc này, anh Đ. mới hoảng hốt chạy ra kiểm tra và phát hiện con gái đã tím tái.

Anh Đ. cùng người dân nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Cũng theo lãnh đạo xã Đông Lộc, ngay sau sự việc, địa phương đã cử đoàn đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Được biết, anh Đ. có hai người con, bé gái tử vong là con thứ hai của vợ chồng anh.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.