Được xây dựng từ năm 2013 đến 2015 nhằm bố trí nơi ở cho người dân thuộc diện giải tỏa tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu tái định cư Bình Khánh (phường An Khánh) với 3.790 căn hộ thuộc các lô từ R1 đến R5 đã hoàn thành từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Suốt nhiều năm qua, TPHCM đã bốn lần đưa số căn hộ này ra đấu giá nhưng đều chưa thành công, chủ yếu do quy mô tài sản quá lớn cùng mức giá khởi điểm cao. Mới đây, TPHCM đã ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch đấu giá toàn bộ các căn hộ tái định cư này.

Nằm gần trung tâm TPHCM, khu tái định cư Bình Khánh sở hữu vị trí thuận lợi dọc đại lộ Mai Chí Thọ, tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Đông với trung tâm thành phố qua hầm Thủ Thiêm. Dự án từng được kỳ vọng trở thành khu tái định cư kiểu mẫu với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ổn định cuộc sống cho người dân tại nơi ở mới.

Sau hơn một thập kỷ bị bỏ trống, nhiều hạng mục tại dự án đã rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Dù không được đưa vào sử dụng, mỗi năm thành phố vẫn phải chi hàng chục tỷ đồng cho công tác quản lý, duy tu và bảo trì, gây lãng phí lớn nguồn lực.

Dự án tái định cư được đầu tư bài bản trên quỹ đất đắc địa, với các block căn hộ cùng hệ thống hạ tầng nội khu và ngoại khu tương đối hoàn chỉnh như công viên, sân chơi trẻ em, mảng xanh... Tuy nhiên, sau thời gian dài bỏ trống, nhiều hạng mục dần xuống cấp. Cỏ dại mọc um tùm tại các công viên, hồ bơi khô cạn nước, trong khi nhiều thiết bị vui chơi ngoài trời bị phơi mưa nắng lâu ngày đã hư hỏng, bạc màu.

Nhiều lối đi tại khu tái định cư bị căng dây, dựng rào chắn nhằm hạn chế người lạ xâm nhập.

Nhiều tài xế công nghệ và taxi thường chọn khu vực này làm nơi nghỉ ngơi vào buổi trưa.

Anh Thủy, một tài xế công nghệ, cho biết trong lần chở khách đi ngang qua khu vực, thấy khu chung cư bỏ hoang có nhiều cây xanh, không gian thoáng và nhiều bóng mát nên anh thường ghé vào nghỉ chân mỗi khi mệt.

“Sau này trò chuyện với các tài xế khác tôi mới biết khu này bị bỏ hoang từ lâu. Tôi thấy việc đậu xe ở đây không ảnh hưởng đến ai nên thường tranh thủ vào nghỉ ngơi, lấy lại sức sau những cuốc xe dài”, anh chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại nhiều khu vực trống xung quanh dự án, người dân còn mang chiếu đến nằm nghỉ. Một số trường hợp còn tụ tập ăn uống, đánh bài giải trí ngay trong khuôn viên các khu đất bỏ trống.

Trong chưa đầy một năm, UBND TPHCM đã hai lần ban hành kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trước đó, vào tháng 9/2025, thành phố dự kiến hoàn tất việc đấu giá trong vòng 6 tháng, tức vào khoảng giữa tháng 3/2026.

Tuy nhiên, đến tháng 3 năm nay, TPHCM tiếp tục ban hành kế hoạch mới thay thế, dự kiến tổ chức đấu giá trong tháng 5. Thành phố đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND phường An Khánh triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy trình, công khai, minh bạch và không để thất thoát tài sản công.

Theo phương án được đưa ra, TPHCM sẽ đấu giá các căn hộ tái định cư bằng cách chia thành hai cụm nhà riêng biệt: cụm R1, R2, R3 với tổng cộng 2.220 căn hộ; cụm R4, R5 gồm 1.570 căn hộ.