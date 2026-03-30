‘Kho báu’ khổng lồ dưới lòng đất

Ẩn mình giữa thảo nguyên phía bắc thành phố Bao Đầu, thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc), khu mỏ Bạch Vân Ngạc Bác (Bayan Obo) được ví như “trái tim đất hiếm” của thế giới.

Ít ai ngờ rằng, vùng đất từng hoang vu này lại chứa tới 38% trữ lượng đất hiếm đã được phát hiện trên toàn thế giới.

Toàn cảnh mỏ lộ thiên tại Bạch Vân Ngạc Bác với quy mô dài 3 km, sâu 280 m, được xem là ‘trái tim’ của mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới. Ảnh: Baidu

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1927, khi nhà địa chất Đinh Đạo Hành phát hiện những dấu hiệu bất thường trong các lớp đá tại đây.

Phát hiện này nhanh chóng mở ra hàng loạt cuộc khảo sát quy mô lớn, từng bước hé lộ một trữ lượng khoáng sản khổng lồ chưa từng có.

Sau gần một thế kỷ khảo sát và khai thác, Bạch Vân Ngạc Bác đã trở thành biểu tượng của ngành khai khoáng Trung Quốc.

Không chỉ có đất hiếm, mỏ còn chứa sắt, niobi và nhiều kim loại chiến lược khác, đây là những nguyên liệu không thể thiếu trong sản xuất xe điện, tua-bin gió, chip bán dẫn hay thiết bị quốc phòng.

Chính vì vậy, mỗi tấn quặng được khai thác từ đây không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn gắn với cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các quốc gia.

‘Vết cắt’ sâu 280 mét vào Trái đất

Điểm gây choáng ngợp nhất khi bước vào Bạch Vân Ngạc Bác là mỏ lộ thiên khổng lồ- nơi được xem như “trái tim vận hành” của toàn bộ khu vực.

Hố mỏ dài khoảng 3 km, rộng 2 km và sâu tới 280 mét, tạo thành một “vết cắt” khổng lồ xuyên qua lớp vỏ Trái đất.

Từ trên cao nhìn xuống, các tầng đá xếp lớp như những vòng tuổi của hành tinh, mỗi lớp mang dấu tích của hàng trăm triệu năm tiến hóa địa chất.

Hố mỏ tại Bạch Vân Ngạc Bác sâu tới 280 m- tương đương chiều cao một tòa nhà 80-90 tầng, với các tầng khai thác xếp bậc thang lộ rõ cấu trúc địa chất hàng trăm triệu năm. Ảnh: Baidu

Dưới đáy mỏ, hàng chục cỗ máy khai thác khổng lồ hoạt động không ngừng nghỉ, xe tải hạng nặng nối đuôi nhau vận chuyển quặng, tạo nên một guồng quay công nghiệp khép kín.

Âm thanh kim loại, tiếng động cơ và nhịp vận hành liên tục khiến nơi đây giống như một “công xưởng ngoài trời” khổng lồ và tài nguyên “hiếm” được chuyển hóa thành giá trị kinh tế từng phút.

Điều khiến Bạch Vân Ngạc Bác trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở vai trò của đất hiếm. Dù tên gọi có vẻ xa lạ, nhưng những nguyên tố này lại hiện diện trong hầu hết các sản phẩm công nghệ cao.

Từ màn hình điện thoại, pin xe điện cho đến động cơ nam châm vĩnh cửu, tất cả đều cần đất hiếm để hoạt động hiệu quả. Trong ngành năng lượng sạch, chúng giúp tăng hiệu suất tua-bin gió và giảm tiêu hao năng lượng. Trong công nghiệp quốc phòng, chúng là thành phần không thể thiếu của nhiều hệ thống tiên tiến.

Chính vì vậy, việc kiểm soát nguồn cung đất hiếm đồng nghĩa với việc nắm giữ một phần “chìa khóa” của nền kinh tế tương lai.

Biến mỏ khoáng thành ‘trải nghiệm tỷ đô’

Không dừng lại ở khai thác, Bạch Vân Ngạc Bác đang được định hình như một mô hình kinh doanh mới: biến tài nguyên thành sản phẩm du lịch và giáo dục.

Hoạt động khai thác và vận chuyển quặng diễn ra liên tục bên trong mỏ, nơi sở hữu trữ lượng tài nguyên lên tới 1,4 tỷ tấn đất hiếm. Ảnh: Baidu

Du khách đến đây không chỉ để “ngắm mỏ” mà còn để hiểu cách một viên đá trở thành linh kiện trong chiếc điện thoại họ đang dùng.

Các khu trưng bày, mô phỏng quy trình tinh luyện và ứng dụng đất hiếm giúp biến những khái niệm phức tạp thành trải nghiệm trực quan.

Đặc biệt, những tuyến tham quan thực địa quanh mỏ và khu vực thảo nguyên lân cận cho phép du khách quan sát tận mắt cấu trúc địa chất, thậm chí tham gia các hoạt động nhận diện khoáng vật dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.

Sự kết hợp giữa công nghiệp và du lịch đã mang lại kết quả rõ rệt. Chỉ riêng năm 2024, khu mỏ đã đón hơn 150.000 lượt khách, tăng mạnh so với các năm trước.

Những sự kiện như hội chợ đất hiếm hay lễ hội khoa học địa chất không chỉ thu hút giới chuyên môn, mà còn kéo theo lượng lớn khách du lịch tò mò về “vùng đất tỷ tấn”.

Đây được xem là bước chuyển chiến lược: từ một trung tâm khai thác tài nguyên đơn thuần sang mô hình kinh tế đa giá trị. Thay vì chỉ bán quặng, khu mỏ giờ đây còn “bán trải nghiệm”, “bán tri thức” và cả câu chuyện về ngành công nghiệp tương lai.

Từ một phát hiện tình cờ gần 100 năm trước, Bạch Vân Ngạc Bác hôm nay đã trở thành biểu tượng của sức mạnh tài nguyên và tầm nhìn kinh tế của Trung Quốc. Bên dưới lớp đất đá dày hàng trăm mét kia, “kho báu” 1,4 tỷ tấn vẫn đang tiếp tục vận hành, âm thầm nuôi dưỡng cỗ máy công nghiệp của thế giới hiện đại.

Theo Baidu