Ngày 21/10, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy, TP Quảng Ninh, cho biết vừa cứu sống ông L.N.S. (61 tuổi, Đài Loan, Trung Quốc) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tim.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, TP Quảng Ninh, ông S. có tiền sử tăng huyết áp, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, lan lên vai trái, khó thở, huyết áp tụt sâu còn 75/40 mmHg, mạch 104 lần/phút, biểu hiện sốc tim nguy kịch.

Chỉ 23 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân đột ngột mất ý thức, không bắt được mạch cảnh, mạch bẹn, huyết áp, rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Trong vòng khoảng 30 phút, người bệnh liên tiếp trải qua 3 lần ngừng tim, đối mặt với nguy cơ tử vong.

ThS.BS Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim mạch, cùng ê-kíp can thiệp thực hiện hút huyết khối, đặt một stent phủ thuốc tại vị trí tổn thương cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Trước tình huống cấp cứu tối khẩn, các bác sĩ lập tức triển khai hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện khử rung, đặt nội khí quản và các biện pháp hồi sức tích cực.

Qua thăm khám, điện tâm đồ và các xét nghiệm, ông S. được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rung thất, ngừng tim, sốc tim. Người bệnh nhanh chóng được đưa đến phòng can thiệp để tái thông động mạch vành khẩn cấp.

Người bệnh ổn định sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: BVCC

ThS.BS Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim mạch cùng ê-kíp đã khẩn trương hút huyết khối, đặt một stent phủ thuốc tại vị trí tổn thương, kết hợp nong bóng áp lực cao nhằm khôi phục dòng máu nuôi cơ tim.

Kết quả kiểm tra sau can thiệp ghi nhận dòng chảy động mạch vành đạt TIMI 3, nhánh mạch bị tắc được tái thông thành công. Sau 3 ngày điều trị hồi sức tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt.