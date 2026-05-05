15 năm kiên định nâng tầm chất lượng nhãn khoa

Để một ca điều trị mang lại sự thay đổi thực sự, điều quan trọng không chỉ nằm ở kết quả thị lực, mà còn ở độ an toàn, tính chính xác và sự phù hợp với từng đôi mắt. Đó cũng là lý do trong suốt 15 năm qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND lựa chọn một con đường không dễ: đầu tư bài bản vào chuyên môn sâu và công nghệ hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng điều trị.

BS. Đặng Thị Như Quỳnh - PGĐ Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khám mắt chuyên sâu và tư vấn mổ cận phù hợp cho bệnh nhân

Từ phẫu thuật đục thủy tinh thể với đường mổ siêu nhỏ đến các phương pháp điều trị tật khúc xạ thế hệ mới như SMILE, SMILE Pro, mỗi bước tiến không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn góp phần nâng cao chất lượng thị giác sau điều trị. Tuy nhiên, điều tạo nên sự khác biệt không nằm ở công nghệ đơn thuần, mà ở khả năng làm chủ và ứng dụng linh hoạt của đội ngũ bác sĩ.

Chính sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn và nền tảng công nghệ đã giúp bệnh viện xây dựng niềm tin bền vững. Bởi sau cùng, “giữ ánh sáng” không chỉ là cải thiện thị lực, mà giúp mọi người có thể nhìn lại thế giới quen thuộc của mình một cách rõ ràng hơn, và sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.

Hành trình “giữ ánh sáng” không chỉ diễn ra trong phòng mổ

Nếu chỉ nhìn vào các con số, hành trình 15 năm của DND có thể được tóm gọn bằng hàng triệu lượt khám và hàng chục nghìn ca điều trị. Tuy nhiên, ý nghĩa lớn nhất của hành trình này lại nằm ngoài những con số đó ở cách bệnh viện mở rộng phạm vi điều trị ra ngoài không gian bệnh viện, đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với cộng đồng.

Với dự án “Mắt sáng cộng đồng” Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đã được vinh danh trong Hạng mục Dự án Bền bỉ tại Lễ trao giải Human Act Prize 2025

Thông qua dự án “Mắt sáng cộng đồng”, đội ngũ y bác sĩ đã tiếp cận với nhiều bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa - những người trước đó gần như không có cơ hội điều trị do hạn chế về điều kiện kinh tế hoặc địa lý. Từ các chương trình sàng lọc tại địa phương, đến hoạt động phẫu thuật và điều trị chuyên sâu, mọi nỗ lực của dự án đều hướng về một mục tiêu chung: giúp ngày càng nhiều người được tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt an toàn, kịp thời và chất lượng.

“Chúng tôi chủ động mang y tế đến với người bệnh, mang đến những cơ hội điều trị mà bình thường họ rất khó có được. Được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc bệnh nhân nhìn rõ trở lại thực sự là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục con đường đã chọn”, BS. Đặng Thị Như Quỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND chia sẻ.

Hạnh phúc của người bệnh nối dài sứ mệnh “giữ ánh sáng”

Trên hành trình “giữ ánh sáng”, nhiều câu chuyện đã trở thành ký ức khó quên đối với y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Mắt Quốc tế DND. Đó là khi một bệnh nhân lớn tuổi lần đầu nhìn rõ trở lại sau nhiều năm sống trong mờ nhòe, xúc động không nói nên lời; hay những bài thơ, lá thư tay cảm ơn viết vội trên tờ lịch cũ; những cái nắm tay thật chặt thay cho những điều khó diễn đạt thành lời. Những khoảnh khắc ấy không xuất hiện trong báo cáo chuyên môn, nhưng lại là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của việc “giữ ánh sáng”.

BS. Quỳnh chia sẻ đầy xúc động: “Khi những bệnh nhân tưởng chừng mất ánh sáng được nhìn thấy trở lại, họ vui mừng bao nhiêu thì chúng tôi cũng hạnh phúc bấy nhiêu, vì đã làm được điều thật sự ý nghĩa cho họ”.

Cụ Ngô Phạm Hảo (1936) với bài thơ viết tay gửi tặng Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - một trong những câu chuyện giản dị trong hành trình “giữ ánh sáng” cho cộng đồng

Song song với các hoạt động điều trị, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND cũng triển khai các chương trình khám sàng lọc thị lực học đường trong khuôn khổ dự án “Mắt sáng cộng đồng”, nhằm phát hiện sớm các vấn đề về mắt và giúp trẻ em được can thiệp kịp thời. Đây được xem là một phần quan trọng trong hành trình dài hạn, khi “giữ ánh sáng” không chỉ là chữa, mà còn là bảo vệ từ sớm.