Khách hàng được chi trả tối đa quyền lợi bảo hiểm

Anh Q.K.T. nhận được điện thoại của đối tượng lừa đảo, tự xưng là cán bộ chức năng, lấy lý do hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện gấp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh để kịp nghỉ lễ 2/9.

Sau khi kết bạn qua Zalo, kẻ gian thông báo ngày cấp căn cước công dân của khách hàng bị sai và hướng dẫn truy cập một website giả mạo để cập nhật, điều chỉnh thông tin. Hoàn tất các thao tác trên website giả mạo, kẻ gian tiếp tục hướng dẫn anh Q.K.T. sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mã QR chuyển tiền. Thông qua các thao tác trên website giả mạo và mã QR, kẻ gian đã chiếm đoạt tiền của khách hàng. Ngay khi phát hiện sự việc, anh Q.K.T. đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, đồng thời liên hệ ngân hàng và công ty bảo hiểm để được hỗ trợ, xử lý.

Trước đó anh Q.K.T. đã tham gia bảo hiểm an ninh mạng “Bảo An Tài khoản” qua ứng dụng BIDV SmartBanking. Ngay khi tiếp nhận thông tin, BIC đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục, thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền 20.000.000 đồng - mức chi trả tối đa của gói bảo hiểm Bảo An Tài khoản.

Mức phí nhỏ, quyền lợi lớn

Sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng Bảo an Tài khoản hiện đang được triển khai trên ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking. Khi thực hiện giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng, khách hàng có thể lựa chọn tham gia bảo hiểm với tháng đầu tiên miễn phí. Từ các tháng tiếp theo, mức phí duy trì là 5.000 đồng/tháng, với mức bảo vệ lên tới 125 triệu đồng/năm.

Cụ thể, khách hàng sẽ được bảo vệ trước các rủi ro lừa đảo giao dịch số với số tiền chi trả tối đa 70 triệu đồng/năm (tối đa 20 triệu đồng/vụ). Bên cạnh đó, Bảo An Tài khoản còn chi trả các quyền lợi bảo hiểm liên quan đến thương tật do tai nạn với mức bảo vệ lên tới 55 triệu đồng/năm.

Quy trình bồi thường cũng được BIC đơn giản hoá tối đa, giúp khách hàng nhanh chóng khắc phục thiệt hại khi không may gặp rủi ro. Khách hàng cũng có thể dễ dàng huỷ bỏ tham gia sản phẩm ngay trên ứng dụng khi không còn nhu cầu.

Đại diện BIC chia sẻ: Sự phát triển của các dịch vụ số cũng kéo theo nhiều hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi. Song song với việc trang bị giải pháp bảo vệ từ bảo hiểm Bảo An Tài khoản, khách hàng nên đề cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến (kiểm tra kỹ tên miền và thông tin website trước khi thực hiện giao dịch; không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay các thông tin bảo mật cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào qua các kênh không chính thức…) để chủ động bảo vệ an toàn tối đa cho tài sản của chính mình trên không gian mạng.

(Nguồn: BIC)