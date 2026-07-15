- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh;

- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp;

- Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa quý vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Tôi thống nhất cao với nội dung phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tọa kỳ họp và xin trao đổi, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu quan tâm trong quá trình thảo luận, quyết nghị.

Sáu tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, cùng với nhiều nhiệm vụ mới đặt ra sau hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, song với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh Gia Lai đã giữ vững đà tăng trưởng, đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện.

Kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển; tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,21%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 16,5 nghìn tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm dẫn đầu khu vực; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, so với mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, kết quả đạt được cho thấy nhiệm vụ những tháng cuối năm còn hết sức nặng nề, đặt ra yêu cầu phải tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ hơn. Cùng với đó, cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế đã được các báo cáo chỉ rõ: tiến độ một số dự án còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn khó khăn; chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững; việc khai thác tiềm năng, lợi thế chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Để khắc phục những hạn chế đó đòi hỏi quyết tâm chính trị cao hơn, tư duy đổi mới mạnh mẽ hơn và hành động quyết liệt hơn.

Thưa quý vị đại biểu tham dự kỳ họp và cử tri, Nhân dân trong tỉnh!

Trong Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến 51 nội dung, trong đó có nhiều quyết sách nền tảng, tác động sâu rộng và lâu dài.

Về phát triển và nguồn lực, đó là điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền; danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và danh mục dự án thu hồi đất; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030…

Về khoa học, công nghệ, đó là các chính sách hỗ trợ hoạt động khoa học - công nghệ có yếu tố hợp tác quốc tế và phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

Về văn hóa - xã hội, đó là đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, hỗ trợ trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khôi phục Không gian văn hóa cồng chiêng và các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Về tổ chức bộ máy, đó là chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức bị tác động do sắp xếp đơn vị hành chính và việc giao biên chế cấp tỉnh, cấp xã năm 2026.

Cùng với đó là hoạt động thảo luận tổ, chất vấn và xem xét kết quả giám sát, giải quyết kiến nghị cử tri. Mỗi nội dung đều cần được xem xét thấu đáo, đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm tính khả thi và thực sự tạo động lực phát triển. Do đó, các vị đại biểu cần tập trung nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị với chất lượng cao nhất các nội dung trình kỳ họp.

Thưa quý vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Bên cạnh các nội dung chỉ đạo, định hướng trong phát biểu khai mạc của Chủ tọa kỳ họp và nội dung, chương trình đã gửi, tôi đề nghị các vị đại biểu quán triệt sâu sắc một số quan điểm, định hướng lớn sau đây:

Thứ nhất, phải thống nhất cao quyết tâm chính trị thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với đổi mới mô hình phát triển và phát huy không gian phát triển mới của tỉnh sau hợp nhất. Đây là thời cơ để tạo động lực tăng trưởng mới và thay đổi tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Mỗi quyết sách phải hướng tới việc tạo lập nền tảng phát triển bền vững cho cả nhiệm kỳ và định hướng, động lực mới cho giai đoạn tiếp theo, không dừng ở chỉ tiêu của từng năm.

Thứ hai, phải coi việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải rà soát, nhận diện các điểm nghẽn, và đề ra các biện pháp xử lý để vừa khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực (như đất đai, tài nguyên khoáng sản, hạ tầng, nguồn nhân lực, văn hóa…), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền đi đôi với bảo đảm nguồn lực thực hiện và có kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện, vừa bảo đảm công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Thứ ba, phải tạo bước đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực mới để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy mạnh xây dựng các kho dữ liệu dùng chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số; ứng dụng công nghệ vào những lĩnh vực tỉnh có lợi thế, nhất là kinh tế biển; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực số và khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo.

Thứ tư, phải kiên định quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tăng trưởng kinh tế phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Việc gìn giữ hồn cốt văn hóa đại ngàn Tây Nguyên, hòa cùng đặc sắc văn hóa biển của vùng duyên hải, chính là nền tảng tinh thần cho một Gia Lai giàu bản sắc, thống nhất trong đa dạng. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững phải được xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên, lâu dài. Đặc biệt, ngay trước thềm dịp 27/7 và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) theo chỉ đạo của Ban Bí thư, các cấp, các ngành phải thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công; tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh… đây không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thứ năm, phải xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ổn định đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân. Yêu cầu đặt ra không chỉ là vận hành thông suốt bộ máy mà còn là nâng cao hiệu lực quản lý và năng lực thực thi ở từng cấp, nhất là ở cấp xã, nơi trực tiếp phục vụ Nhân dân và đảm nhận nhiều nhiệm vụ mới. Phải vừa bảo đảm bộ máy tinh gọn, vừa ổn định tư tưởng để cán bộ yên tâm công tác, tuyệt đối không để gián đoạn việc phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, hoạt động giám sát, chất vấn và giải trình, đưa hoạt động dân cử đi vào thực chất, thực sự là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân.

Thưa quý vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Những nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 mà còn tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tạo nền tảng, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Mỗi nghị quyết được thông qua đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ sự phát triển của tỉnh, nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.

Tôi đề nghị các vị đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân; nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; thảo luận dân chủ, khách quan, xây dựng, nhìn thẳng vào khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi.

Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp, ngay sau kỳ họp cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện theo phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chúc Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII thành công tốt đẹp. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!