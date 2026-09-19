Khi cán bộ học cách kể chuyện bằng công nghệ

Để triển khai Chiến dịch truyền thông số và ra mắt kênh du lịch “Amazing Long Cốc” ngày 30/7, ông Nguyễn Hoàng Trung cùng đội ngũ cán bộ xã đã trực tiếp tham gia xây dựng ý tưởng, viết kịch bản, quay và hoàn thiện các video giới thiệu quê hương.

Trong gần hai tháng, nhóm đã thực hiện hơn 50 video trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Threads..., thu hút gần một triệu lượt xem.

Nội dung các video tập trung vào những điều gần gũi với đời sống địa phương: vẻ đẹp của đồi chè Long Cốc, sản vật, văn hóa đồng bào dân tộc, cũng như những con người bình dị đang lao động, gìn giữ các giá trị truyền thống trên mảnh đất này.

Điều đáng chú ý, phía sau những sản phẩm truyền thông đó không phải là một ê-kíp chuyên nghiệp. Phần lớn công việc được cán bộ xã thực hiện ngoài giờ hành chính hoặc vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Với những người vốn quen với công việc quản lý, hội họp, văn bản và công tác Đảng, việc đứng trước máy quay là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

“Vài video đầu tiên, chúng tôi phải mất nửa ngày mới hoàn thành được một sản phẩm chỉ vài phút. Tuy nhiên, ai cũng cảm thấy vui khi được tiên phong thử sức ở một lĩnh vực mới mà bản thân còn nhiều bỡ ngỡ”, ông Trung chia sẻ.

Những video ban đầu không chỉ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi sự chân thật, gần gũi mà còn tạo ra sự thay đổi trong chính nhận thức của người dân địa phương.

Ông Hoàng Mạnh Tâm, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Long Cốc, thành viên nhóm thực hiện, cho biết nhiều người dân đã bắt đầu quan tâm hơn đến việc giới thiệu hình ảnh quê hương thông qua mạng xã hội, chủ động chia sẻ các video về nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, cảnh quan và văn hóa bản địa.

Ông Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Cốc thường xuyên xuất hiện trong những video giới thiệu về văn hoá, con người địa phương

Với ông Nguyễn Hoàng Trung, việc một cán bộ ở tuổi 50 học cách sử dụng công nghệ, đứng trước máy quay để kể câu chuyện quê hương cũng là thông điệp gửi tới thế hệ trẻ: chuyển đổi số không chỉ dành cho một nhóm người, mà là quá trình cần sự tham gia của cả cộng đồng.

Theo ông Trung, Long Cốc có nhiều chất liệu để kể câu chuyện riêng của mình. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, địa phương còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của đồng bào Mường như phong tục, ẩm thực, lễ hội và kiến trúc nhà sàn truyền thống.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, cách quảng bá quê hương cũng cần thay đổi, tìm những phương thức mới để đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách.

Đó cũng là tinh thần của chiến dịch truyền thông mà Long Cốc đang triển khai: “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, chỉ trong 5 ngày, Long Cốc đã đón hơn 7.000 lượt khách đến tham quan. Ảnh: xã Long Cốc

Từ những video trên mạng đến phát triển du lịch xanh

Những nỗ lực quảng bá trên nền tảng số đang góp phần tạo thêm sức hút cho Long Cốc. Trước đây, lượng khách đến địa phương chủ yếu tập trung vào các dịp lễ, Tết và mùa săn mây, với khoảng 3.000-4.000 lượt khách mỗi năm.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, chỉ trong 5 ngày, Long Cốc đón hơn 7.000 lượt khách đến tham quan.

Theo ông Trung, truyền thông chỉ là một phần trong quá trình phát triển du lịch. Điều quan trọng hơn là tạo ra những giá trị thực tế sau khi hình ảnh địa phương được lan tỏa.

“Nếu chỉ làm truyền thông để có những video nhiều lượt xem thì chưa đủ. Điều quan trọng là sau đó phải tạo ra sự chuyển biến thực tế. Muốn giữ chân du khách, Long Cốc cần gắn quảng bá với đầu tư hạ tầng, cơ chế chính sách và phát triển nguồn nhân lực”, ông Trung nói.

Từ góc nhìn của lãnh đạo địa phương, văn hóa không chỉ là giá trị cần bảo tồn mà còn có thể trở thành nguồn lực phát triển kinh tế nếu được khai thác phù hợp.

Khi hình ảnh vùng đất được nhiều người biết đến, người dân có thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động dịch vụ, trải nghiệm, lưu trú và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng.

Bảo tồn văn hóa vì thế không tách rời phát triển kinh tế, mà có thể trở thành nền tảng tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Đồi chè Long Cốc khoác lên mình sắc xanh tươi mát hòa cùng màu đỏ rực rỡ của lá cờ thu hút đông đảo khách du lịch. Ảnh: Xã Long Cốc

Xây dựng hệ sinh thái du lịch từ những giá trị bản địa

Xác định du lịch xanh là hướng phát triển trọng tâm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Long Cốc nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu phát triển du lịch theo hướng xanh, thân thiện và bền vững.

Địa phương đang triển khai Đề án “Thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh giai đoạn 2025-2030”, hướng tới đưa Long Cốc trở thành điểm đến du lịch xanh hấp dẫn, đồng thời phấn đấu đưa đồi chè Long Cốc trở thành điểm du lịch cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Trung cho biết, địa phương đang tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về thủ tục cho các nhà đầu tư. Một số dự án đã và đang được triển khai, trong đó có tổ hợp khách sạn, bungalow và chợ đêm rộng khoảng 5ha với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng; dự án tại khu vực Vinh Tiền cũ rộng khoảng 400ha, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, phát triển theo hướng kết hợp bảo tồn thiên nhiên và du lịch.