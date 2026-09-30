Nhu cầu về trải nghiệm chăm sóc sức khỏe mang tính cá nhân hóa đang gia tăng mạnh mẽ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, nước giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sống cho gia chủ, đồng thời mở ra tiềm năng thương mại cho các nhà phát triển bất động sản. Grohe Spa đồng hành cùng các nhà thiết kế trong hành trình định hình những chuẩn mực mới của ngành xa xỉ với danh mục sản phẩm và giải pháp cho phép tuỳ chỉnh từng chi tiết - từ vật liệu cao cấp đến bề mặt hoàn thiện được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Ông Antoine Besseyre des Horts, Lãnh đạo Bộ phận Thiết kế Toàn cầu của Lixil tại khu vực Châu Á, chia sẻ: “Trên khắp Châu Á, các dự án nhà ở và khách sạn cao cấp ngày càng đáp ứng kỳ vọng về những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa. Grohe Spa Aqua Sanctuary hiện thực hóa kỳ vọng ấy bằng sức mạnh của nước, đưa mỗi không gian trở thành chốn nghỉ dưỡng đa giác quan qua sự kết hợp của màu sắc, vật liệu và bề mặt hoàn thiện được tùy chỉnh theo từng nhu cầu. Lấy cá nhân hóa và sức khỏe làm trọng tâm, Aqua Sanctuary vừa khơi nguồn cảm hứng, vừa tạo nên điểm kết nối để cộng đồng thiết kế, các đối tác trong ngành cùng định hình những giá trị xa xỉ mang dấu ấn riêng, hôm nay và trong tương lai”.

Hành trình khám phá Aqua Sanctuary được thể hiện rõ nét qua ba không gian riêng biệt. Mở đầu là Rainshower Icon 3D với những vòi sen được treo lơ lửng như cành cây, gợi liên tưởng đến khu rừng và vẻ đẹp của thiên nhiên.

Phía trên, mái vòm Oculus tái hiện nhịp chuyển từ bình minh đến hoàng hôn, đưa người tham quan qua từng trạng thái cảm xúc - từ nguồn năng lượng buổi sớm đến phút giây thư thái cuối ngày. Sự kết hợp giữa vòi chậu Grohe Spa Icon 3D, dòng chảy và ánh sáng khắc họa rõ nét triết lý thiết kế lấy nước làm trung tâm giúp nâng tầm trải nghiệm cá nhân, mang tới cảm giác tĩnh tại và bình yên.

Không gian thứ hai khám phá giá trị của sự cộng hưởng sáng tạo, nơi những thế mạnh thiết kế khác biệt cùng góp phần tạo nên một tổng thể thẩm mỹ liền mạch. Tâm điểm là Grohe Spa Atrio Private Collection với các chi tiết tay cầm chế tác từ đá thạch anh Caesarstone.

Cùng hiện diện trong không gian là sự hợp tác giữa Grohe Spa và Buster + Punch, cho thấy cách các yếu tố từ phần cứng kim loại, hệ thống chiếu sáng đến giải pháp nước có thể cùng hòa chung một ngôn ngữ thiết kế. Bộ sưu tập được thể hiện qua bốn hoàn thiện nổi bật gồm Brushed Warm Sunset, Brushed Cool Sunrise, Supersteel và Phantom Black, cho phép các kiến trúc sư cùng gia chủ kiến tạo nên những không gian spa tại gia đồng bộ, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Không gian cuối cùng đưa dòng nước vào ba nghi thức chăm sóc bản thân riêng biệt: Chuẩn bị, Thư giãn và Tái tạo. Mỗi khu vực được hoàn thiện với Grohe Spa Allure Gravity sắc Phantom Black kết hợp cùng đá Caesarstone Vanilla Noir, hệ thống Rainshower Aqua Tiles dạng mô-đun và bộ điều khiển Grohtherm thông minh được lắp đặt âm tường tinh tế.

Các tấm ốp kính và thạch anh có thể thay đổi linh hoạt, cho phép nhà thiết kế tùy chỉnh từng chi tiết theo đặc trưng của mỗi không gian. Kết hợp cùng nhiều cấu hình điều khiển nước và bảng màu Grohe Colors, bộ sưu tập mang đến khả năng cá nhân hóa gần như không giới hạn

Bà Audrey Yeo, Lãnh đạo Lixil Water Technology khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ: “Trong phân khúc bất động sản cao cấp tại Châu Á - Thái Bình Dương, giá trị của sự xa xỉ ngày nay không còn được nhìn nhận qua vẻ đẹp của không gian, mà còn ở khả năng nâng cao sức khỏe. Grohe Spa kết hợp thiết kế mô-đun, kỹ thuật chế tác chính xác cùng những vật liệu và bề mặt hoàn thiện cao cấp nhất để hỗ trợ các nhà thiết kế và chủ đầu tư kiến tạo nên những không gian nghỉ dưỡng mang tính cá nhân hóa cao. Khi tái định nghĩa khu vực phòng ngủ và phòng tắm chính thành một “Aqua Sanctuary”, chúng ta có thể biến không gian thiết yếu trong đời sống hằng ngày thành một biểu đạt đặc trưng của sự xa xỉ, gia tăng trải nghiệm khách hàng cũng như giá trị bất động sản mà không làm tăng độ phức tạp trong thiết kế”.

Các kiến trúc sư, nhà thiết kế và nhà phát triển dự án có thể khám phá toàn bộ danh mục Grohe Spa, đồng thời tiếp cận dịch vụ tư vấn chuyên sâu về thông số kỹ thuật tại các Trung tâm Trải nghiệm Lixil (LEC) cùng hệ thống phòng trưng bày trên toàn khu vực.

(Nguồn: Lixil Việt Nam)