Ngày 1/7 - một ngày trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp, người hành hương từ nhiều tỉnh thành đã đổ về Tắc Sậy (Cà Mau). Khuôn viên nhà thờ đông kín người, các lực lượng phục vụ hoạt động liên tục suốt ngày.

Khoảng 4km dọc theo quốc lộ 1, đoạn gần nhà thờ đông đúc xe. Lực lượng CSGT, đội an ninh công giáo của nhà thờ liên tục hướng dẫn người dân và xe cộ không đứng quá lâu. Các bãi giữ xe quanh nhà thờ đều đông nghịt, không còn chỗ để. Hàng loạt nhà nghỉ, khách sạn ở đây cũng trong tình trạng "cháy phòng".

Dưới mái che rộng lớn trước phần mộ linh mục Trương Bửu Diệp, hàng ngàn người ngồi san sát trên những tấm chiếu, bạt và hành lý mang theo.

Người già, trẻ nhỏ, các gia đình và những đoàn hành hương từ nhiều tỉnh thành về Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước.

Anh Huin (36 tuổi, dân tộc Gia Rai, đến từ Gia Lai) cho biết anh và đoàn gồm hơn 160 người đã phải đi từ 7 giờ tối ngày 30/6. Anh Huin nói mình chưa từng chứng kiến cảnh đông đúc như năm nay khi hành hương về Nhà thờ Tắc Sậy.

"Từ ngoài quốc lộ vào tới nhà thờ chỗ nào cũng đông người. Quán ăn, nước uống đều đông khách nhưng không khí rất vui. Đặc biệt không có cảnh chen lấn, lực lượng chức năng tôi thấy đã đảm bảo tình hình an ninh trật tự rất tốt", anh Huin chia sẻ.

Nghi thức tuyên phong chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp bắt đầu lúc 8h ngày 2/7 tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy. Bên ngoài khuôn viên được bố trí nhiều màn LED để người dân theo dõi.

Khu mộ phần linh mục Trương Bửu Diệp bên trong nhà thờ Tắc Sậy chật kín người đến viếng, cầu nguyện.

Khu mộ phần linh mục Trương Bửu Diệp bên trong nhà thờ Tắc Sậy chật kín người đến viếng, cầu nguyện.

Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, Tổng đại diện Giáo phận Cần Thơ, cho rằng lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp là dấu mốc đặc biệt của Giáo hội Công giáo Việt Nam và cũng mang nhiều ý nghĩa đối với đời sống xã hội.

Nhiều người cầu nguyện, chạm tay vào tượng linh mục trước sảnh nhà thờ.

Đông đảo tín đồ dự lễ trong nhà thờ Tắc Sậy.

Đây là lần đầu tiên một nghi thức tuyên phong Chân phước được cử hành ngay tại Việt Nam. Sự kiện là dịp để nhiều người cùng nhìn lại những giá trị về tình yêu thương, sự hy sinh và tinh thần sống vì cộng đồng mà linh mục Trương Bửu Diệp để lại.

Ban tổ chức bố trí 6 điểm dừng chân trên các đường dẫn vào khu vực tổ chức lễ để tiếp đón khách hành hương, gồm 2 điểm trên tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp và 4 điểm trên quốc lộ 1.

Người hành hương trải bạt, chiếu nghỉ ngơi trong khuôn viên Trung tâm hành hương Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp. Hàng chục nghìn người từ nhiều vùng miền, nhiều hoàn cảnh và cả những người khác tôn giáo cùng quy tụ về Tắc Sậy là một bức tranh đẹp về sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.