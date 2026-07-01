Khoảng 4km dọc theo quốc lộ 1, đoạn gần nhà thờ đông đúc xe. Lực lượng CSGT, đội an ninh công giáo của nhà thờ liên tục hướng dẫn người dân và xe cộ không đứng quá lâu. Các bãi giữ xe quanh nhà thờ đều đông nghịt, không còn chỗ để. Hàng loạt nhà nghỉ, khách sạn ở đây cũng trong tình trạng "cháy phòng".
Dưới mái che rộng lớn trước phần mộ linh mục Trương Bửu Diệp, hàng ngàn người ngồi san sát trên những tấm chiếu, bạt và hành lý mang theo.
Người già, trẻ nhỏ, các gia đình và những đoàn hành hương từ nhiều tỉnh thành về Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước.
Anh Huin (36 tuổi, dân tộc Gia Rai, đến từ Gia Lai) cho biết anh và đoàn gồm hơn 160 người đã phải đi từ 7 giờ tối ngày 30/6. Anh Huin nói mình chưa từng chứng kiến cảnh đông đúc như năm nay khi hành hương về Nhà thờ Tắc Sậy.
"Từ ngoài quốc lộ vào tới nhà thờ chỗ nào cũng đông người. Quán ăn, nước uống đều đông khách nhưng không khí rất vui. Đặc biệt không có cảnh chen lấn, lực lượng chức năng tôi thấy đã đảm bảo tình hình an ninh trật tự rất tốt", anh Huin chia sẻ.
Nghi thức tuyên phong chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp bắt đầu lúc 8h ngày 2/7 tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy. Bên ngoài khuôn viên được bố trí nhiều màn LED để người dân theo dõi.
Khu mộ phần linh mục Trương Bửu Diệp bên trong nhà thờ Tắc Sậy chật kín người đến viếng, cầu nguyện.
Khu mộ phần linh mục Trương Bửu Diệp bên trong nhà thờ Tắc Sậy chật kín người đến viếng, cầu nguyện.
Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, Tổng đại diện Giáo phận Cần Thơ, cho rằng lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp là dấu mốc đặc biệt của Giáo hội Công giáo Việt Nam và cũng mang nhiều ý nghĩa đối với đời sống xã hội.
Nhiều người cầu nguyện, chạm tay vào tượng linh mục trước sảnh nhà thờ.
Đông đảo tín đồ dự lễ trong nhà thờ Tắc Sậy.
Đây là lần đầu tiên một nghi thức tuyên phong Chân phước được cử hành ngay tại Việt Nam. Sự kiện là dịp để nhiều người cùng nhìn lại những giá trị về tình yêu thương, sự hy sinh và tinh thần sống vì cộng đồng mà linh mục Trương Bửu Diệp để lại.
Ban tổ chức bố trí 6 điểm dừng chân trên các đường dẫn vào khu vực tổ chức lễ để tiếp đón khách hành hương, gồm 2 điểm trên tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp và 4 điểm trên quốc lộ 1.
Người hành hương trải bạt, chiếu nghỉ ngơi trong khuôn viên Trung tâm hành hương Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp. Hàng chục nghìn người từ nhiều vùng miền, nhiều hoàn cảnh và cả những người khác tôn giáo cùng quy tụ về Tắc Sậy là một bức tranh đẹp về sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.
Đồng hành từ sớm chuẩn bị cho Thánh lễ đặc biệt
Ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết, ở giai đoạn đầu chuẩn bị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập tổ chỉ đạo; Chủ tịch UBND tỉnh cũng ban hành kế hoạch bảo đảm công tác tổ chức và quyết định thành lập tổ điều phối để kết nối giữa các cơ quan chức năng với Ban tổ chức trong toàn bộ quá trình triển khai.
Tỉnh đã rà soát 146 cơ sở lưu trú với hơn 4.600 phòng; đồng thời thống kê thêm hơn 300 nhà nghỉ, khách sạn tại khu vực Cà Mau, Bạc Liêu và phường Giá Rai đủ điều kiện phục vụ khách.
Để chuẩn bị cho lượng khách tăng mạnh trong dịp Thánh lễ, địa phương đầu tư chỉnh trang hạ tầng khu vực, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh dọc Quốc lộ 1, tăng cường thu gom rác thải, sắp xếp lại hoạt động mua bán và bảo đảm trật tự giao thông.
Linh mục Giuse Võ Văn Hoài - Giám đốc Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, Phó Trưởng Ban tổ chức cho biết: Hoạt động hậu cần được chuẩn bị với quy mô lớn. Giáo dân vận động được 47.000 phần ăn sáng và 200.000 chai nước uống phục vụ người tham dự; chuẩn bị 1.850 áo lễ tặng các Đức Giám mục và linh mục, cùng 14.000 phần ăn dành cho khách mời trong sân lễ.
Việc chuẩn bị đồng bộ từ hạ tầng đến công tác tổ chức cho thấy tinh thần đồng hành giữa chính quyền và Ban tổ chức nhằm hướng đến một sự kiện diễn ra thành công, đồng thời gửi đi thông điệp về một môi trường tôn giáo cởi mở, nơi các giá trị đức tin, văn hóa và phát triển địa phương cùng hiện diện.