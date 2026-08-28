Dự án Prima Bay tại cửa ngõ vịnh Hạ Long là minh chứng rõ nét cho cách BIM Land kiến tạo giá trị đầu tư cho bất động sản: kết hợp vị trí, thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và khả năng vận hành trong một hệ sinh thái điểm đến đã hiện hữu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công toà M dự án Prima Bay tại Halong Marina, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Vị trí cửa ngõ - lợi thế định hình từ quy hoạch

Prima Bay được phát triển tại vị trí cửa ngõ Halong Marina, với tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long, bến du thuyền và hồ nhạc nước Halo Bay Show. Ảnh phối cảnh

Prima Bay nằm trên trục Hoàng Quốc Việt, tại cửa ngõ Bán đảo 1 và điểm mở đầu hành trình tiến vào Khu đô thị vịnh biển Halong Marina. Trên khu đất hơn 16.000 m², dự án gồm hai tòa tháp cao 30 tầng nổi và hai tầng hầm, kết nối thuận tiện với các điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí và thương mại đã hiện hữu trong toàn khu đô thị.

Kiến trúc, cảnh quan và nội thất của dự án được tư vấn bởi kiến trúc sư Massimo Mercurio cùng Mercurio Design Lab đến từ Ý. Ngôn ngữ kiến trúc đương đại với những đường cong xếp lớp lấy cảm hứng từ nhịp sóng tạo nên diện mạo mềm mại, giàu chuyển động và dấu ấn riêng cho tòa tháp đôi bên vịnh.

Từ lợi thế vị trí và cách tổ chức không gian, Prima Bay sở hữu hệ tầm nhìn đa lớp, hướng ra vịnh Hạ Long, bến du thuyền và hồ nhạc nước Halo Bay Show cùng không gian đô thị và cảnh quan nội khu. Sự chuyển tiếp giữa mặt nước, ánh sáng và nhịp sống ven vịnh tạo nên những sắc thái cảnh quan khác nhau theo nhiều thời điểm trong ngày.

Prima Bay nổi bật với kiến trúc mềm mại bên vịnh, kết hợp tổ hợp hồ bơi vô cực và hệ tiện ích nghỉ dưỡng được bố trí theo nhiều tầng trải nghiệm. Ảnh phối cảnh

Từ thiết kế đến trải nghiệm lưu trú giàu cảm hứng

Bên cạnh kiến trúc, Prima Bay được phát triển với định hướng rõ nét về trải nghiệm và khả năng vận hành lưu trú.

Vườn xuyên không tại Prima Bay đưa thiên nhiên vào sâu trong công trình

Hơn 80 tiện ích được bố trí theo nhiều tầng cao khác nhau, nổi bật với vườn xuyên không, tổ hợp hồ bơi, không gian vui chơi, làm việc, rèn luyện sức khỏe cùng vườn dạo và các khoảng thư giãn trên tầng mái. Mỗi tòa tháp được tổ chức hệ thống sảnh đón và lounge riêng, hướng tới trải nghiệm vận hành mang phong cách khách sạn.

Hơn 83% quỹ căn là studio, loại hình phù hợp với nhu cầu lưu trú ngắn ngày và công năng khai thác linh hoạt tại một trong những thị trường du lịch lớn nhất miền Bắc.

Ông Nguyễn Văn Tính, Phó Tổng Giám đốc BIM Group cho biết: “Prima Bay là mảnh ghép tại cửa ngõ Halong Marina, góp phần hoàn thiện không gian đô thị, gia tăng hoạt động lưu trú, thương mại, dịch vụ và bổ sung sức sống cho cộng đồng tại đây.”

Prima Bay đồng thời được hưởng lợi từ hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, ẩm thực, thương mại, giải trí và không gian công cộng đã đi vào hoạt động tại Halong Marina. Mới đây, Quảng trường biển Halong Marina được lựa chọn tổ chức Lễ khai mạc Hoa hậu Thế giới (Miss World) lần thứ 73, cho thấy năng lực đón tiếp và tổ chức các sự kiện quy mô quốc tế của dự án.

Tăng tốc cùng giai đoạn phát triển mới của Quảng Ninh

Toà M Prima Bay được khởi công khi Quảng Ninh chuẩn bị vận hành mô hình thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9/2026, mở ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng đô thị, hạ tầng và dịch vụ.

Tham dự sự kiện, bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu: “Tôi tin tưởng rằng khi được hoàn thiện, đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo mới của đô thị Bãi Cháy trong chặng đường phát triển mới của Quảng Ninh.”

Theo chủ đầu tư, lễ khởi công mở ra giai đoạn triển khai tiếp theo, hướng tới hoàn thiện đồng bộ toàn dự án và đưa Prima Bay vào vận hành từ năm 2029.

Khi đi vào vận hành, dự án Prima Bay không chỉ nâng tầm diện mạo đô thị, mà còn bổ sung nguồn cung cho hoạt động thương mại, dịch vụ lưu trú. Qua đó, dự án góp phần định hình Halong Marina trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và giải trí năng động bên vịnh biển.

Thông qua Prima Bay và các dự án đang được triển khai, BIM Land tiếp tục cụ thể hóa tầm nhìn phát triển bất động sản trong hệ sinh thái điểm đến, mỗi dự án không tồn tại riêng lẻ mà cộng hưởng với hạ tầng, dịch vụ, các thương hiệu quản lý - vận hành để tạo giá trị dài hạn cho cộng đồng và thúc đẩy tăng trưởng cho kinh tế địa phương.

(Nguồn: BIM Land)