Khán giả truyền hình từ lâu đã quen thuộc với diễn viên Thu Huyền gắn liền với giọng điệu chua ngoa, đanh đá, lúc nào cũng chực chờ "dằn mặt" người khác trên màn ảnh nhỏ. Thế nhưng, lùi lại phía sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng, nữ diễn viên lại mang đến những câu chuyện đầy bất ngờ về ngã rẽ cuộc đời, về nghị lực học tập ở tuổi 50 và trên hết là tình yêu dành cho tổ ấm nhỏ.

Diễn viên Thu Huyền trong phim "Hành trình công lý".

Như cá gặp nước khi được giao vai ác

- Thường xuyên bị "đóng đinh" vào các vai diễn đanh đá, chua ngoa, chị có bao giờ lo sợ khán giả sẽ thấy nhàm chán?

Đa số các nghệ sĩ đều sợ việc mình bị nhàm chán và bị chai lì cảm xúc khi phải đóng mãi một loại vai nhưng tôi lại thấy bình thường. Khi được giao những vai diễn sắc sảo đó, tôi được vẫy vùng, thỏa sức sáng tạo như "cá gặp nước" và cảm thấy vô cùng tự tin.

Các đạo diễn thường nhắm tôi vào những nhân vật có chức quyền, được ăn học tử tế và có địa vị. Sự đanh đá của họ đi kèm với độ "đằm" và chiều sâu tâm lý rõ rệt, đòi hỏi tôi phải lột tả được sự phức tạp đó. Chẳng hạn như vai bà Mây trong Phố trong làng hay bà Ánh trong Độc đạo, đó không chỉ là sự chua ngoa bên ngoài mà còn ẩn chứa sự ghê gớm, sâu sắc và cả tính toán thâm hiểm. Dù cùng là một "chất" ghê gớm, tôi luôn tìm cách khai thác nội tâm để tạo ra điểm riêng biệt, không có vai nào giống vai nào.

- Trước khi gắn liền với hình tượng này, chị đã từng thử sức với các vai chính diện chưa?

Tôi đóng nhiều rồi chứ! Hồi mới ra trường, tôi từng vào vai giáo viên hiền lành, nghèo khổ hay những bà vợ tảo tần. Tôi còn từng đóng vợ của NSND Trung Anh nhiều nhất, trong các phim dài tập như Cánh gió đầu đông, Lối về... Bước ngoặt thực sự khiến tôi bị "đóng đinh" vào các vai đanh đá chính là từ lúc tham gia chương trình Gặp nhau cuối tuần.

- Khoảng 2 năm khán giả không thấy chị xuất hiện trong các dự án dài hơi của VFC. Chị có thể chia sẻ về sự vắng bóng này?

Khoảng 2 năm nay tôi chưa có điều kiện tham gia các dự án phim dài hơi của VFC. Năm ngoái cũng có vài lời mời, tôi đành không tham gia phim được vì vướng lịch tập trung cao độ cho hội diễn Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân 2025 của Nhà hát Kịch Hà Nội. Mỗi lần có hội diễn, nhà hát phải tập luyện 1-2 tháng để trau chuốt tác phẩm mang đi thi. May mắn đợt vừa rồi, tôi đã vinh dự đạt Huy chương Vàng.

Nếu không có ngã rẽ bất ngờ, Thu Huyền giờ đã là chiến sĩ công an.

- Điều gì ở "thánh đường sân khấu" níu chân chị lâu đến vậy?

Cũng nhiều người hỏi tôi vì sao vẫn bám trụ với sân khấu kịch khi cát-sê thấp hơn truyền hình. Người ta bảo làm nghệ sĩ như thiêu thân lao vào ngọn lửa. Nhưng khi bước lên sân khấu, với chúng tôi cảm giác đó chính là thánh đường. Dù thu nhập không bằng nghề khác, sức lao động bỏ ra nhiều hơn nhưng nghệ thuật là "nghề chọn người" nên khi đã yêu sẽ gắn bó mãi mãi.

Tôi từng theo học Công nghệ thông tin tại trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân - T36 (Bộ Công an). Đang học, bạn bè xúi và tự đăng ký để tôi thi Đại học Sân khấu - Điện ảnh và trúng tuyển. Bạn bè học cùng tôi hồi đó giờ đã trưởng thành và cũng là những cán bộ trong ngành công an.

Nói như vậy để thấy dù trải qua những ngành học khác nhau nhưng cuối cùng sân khấu vẫn chọn tôi. Trong hàng trăm người chắc chỉ có vài người làm được nghệ thuật, vì thế dù có khó khăn thế nào khi đã yêu sẽ gắn bó mãi mãi.

- Mới đây, khán giả vô cùng ngạc nhiên khi biết chị quyết định đi học Cao học dù đã bước sang tuổi 50?

Kiến thức là vô tận mà hiểu biết của mình thì có hạn, sự học không bao giờ là muộn cả. Khoảng tháng 8, tháng 9 năm ngoái, tôi quyết định đi học thạc sĩ Quản lý nghệ thuật. Lớp tôi toàn các bạn Gen Z sinh năm 2002, 2003, chỉ bằng tuổi con mình. Việc tiếp xúc với tư duy hiện đại của người trẻ giúp tôi thấy vui, trẻ ra và cuộc sống thêm phần thú vị, nhiều màu sắc.

- Ở trên phim quyền lực là vậy, còn khi trút bỏ ánh hào quang, chị là một người phụ nữ như thế nào trong gia đình?

Tôi cũng giống bao phụ nữ khác thôi. Đi làm về, tôi thay bộ quần áo ở nhà, vào bếp nhặt rau, nấu cơm, lau dọn nhà cửa phục vụ gia đình. Nhà không có giúp việc nên một tay tôi lo liệu từ đi chợ đến chăm con ốm. Hiện tại, con thứ hai của tôi vừa bước vào lớp 1 nên gần như tối nào tôi cũng hóa thân thành "cô giáo" rèn từng nét chữ cho con. Nhiều lúc mẹ con gắt gỏng ầm ĩ nhưng thấy con viết đẹp hơn, ngoan hơn là mọi công sức đều xứng đáng.

Rời ánh đèn sân khấu, Thu Huyền cũng như bao người phụ nữ khác với đủ công việc gia đình.

- Các con chị có phản ứng thế nào khi thấy mẹ suốt ngày quát tháo trên tivi. Chúng có bao giờ tâm sự việc bạn bè nói mẹ chúng là ghê gớm quá?

Con trai lớn không bao giờ thắc mắc những chuyện đó. Bạn ấy đã làm quen với môi trường nghệ thuật từ bé khi theo mẹ lên nhà hát, ngồi cánh gà xem mẹ diễn. Con trai tôi cũng từng đi quay phim, cũng tham gia học diễn xuất, học đạo diễn và thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh. Sau này con chuyển hướng sang học Luật vì muốn trở thành luật sư, bạn ấy hiểu nghề diễn vất vả thế nào và tự cảm thấy muốn theo đuổi một con đường khác.

Bạn bé cũng rất thích theo mẹ lên nhà hát. Bạn ấy hay chỉ trỏ: "Chỗ này mẹ diễn thế này, chỗ kia con thích thế kia". Biết đâu sau này lại có "máu" nghệ thuật giống mẹ (cười).

- Nhìn lại quãng đường dài đã đi qua, chị có nghĩ mình đã phải đánh đổi quá nhiều cho nghệ thuật?

Tôi không gọi đó là đánh đổi hay ai bắt ép, tất cả là tự nguyện. Nếu có, đó là tuổi thanh xuân, sức khỏe và thời gian lẽ ra được nghỉ ngơi mình phải vất vả cống hiến.

- Ở tuổi này, với chị điều gì là quan trọng và quý giá nhất?

Tôi tự nhận mình khá cổ hủ và luôn biết thế nào là "đủ". Tôi không mưu cầu sự giàu sang, không đòi hỏi biệt thự, xe hơi hạng sang hay kim cương. Đối với tôi, định nghĩa hạnh phúc và món quà xa xỉ nhất của đời người chính là sự bình yên. Chỉ cần một cuộc sống yên ổn, được sống với đam mê nghệ thuật, về nhà gia đình êm ấm, vợ chồng con cái quan tâm nhau khỏe mạnh, ngoan ngoãn là quá đủ rồi!

Diễn viên Thu Huyền trong phim "Độc đạo":