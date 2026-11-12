Bobby vừa ra mắt dòng tã siêu cao cấp Bobby Royal Silk với thun chân mở rộng từ vi sợi Microfiber siêu mảnh, bề mặt mềm mại như lụa và công nghệ ép lõi mỏng 2mm, mang đến sự chăm sóc cho bé ngay từ những tháng đầu đời.

Bobby Royal Silk - dòng tã quần siêu cao cấp mới của Bobby chính thức lên kệ từ tháng 10/2026

Bobby Royal Silk - dòng tã giấy trẻ em siêu cao cấp, nâng niu làn da bé

Để chăm sóc tốt nhất cho bé yêu, ba mẹ Việt đang ngày càng đòi hỏi cao hơn ở một chiếc tã – vừa thấm hút tốt nhưng phải mềm mại, vừa vặn và thoải mái tối đa trong suốt quá trình sử dụng.

Thấu hiểu những mong muốn ấy, Bobby đã nghiên cứu tạo nên Bobby Royal Silk – dòng tã giấy trẻ em siêu cao cấp. Bobby Royal Silk nổi bật với ba cải tiến: Silk Touch Wide Gathers – thun chân mở rộng êm mềm từ vi sợi Microfiber siêu mảnh; Silk Soft Sheets – bề mặt mềm mịn như lụa; và Silk Thin 2mm Slim Core – công nghệ ép lõi mỏng chỉ 2mm. Tất cả hướng đến trải nghiệm êm mịn như lụa thượng hạng, nâng niu làn da bé trong từng chuyển động.

Bobby Royal Silk sở hữu nhiều điểm mạnh nổi bật, tạo cảm giác thoải mái, êm mịn như lụa thượng hạng cho bé

Silk Touch Wide Gathers – thun chân mở rộng êm mềm

Bobby Royal Silk nổi bật với hệ thun chân dạng màng mở rộng, cấu thành từ các vi sợi Microfiber siêu mảnh. Khác các loại tã siêu cao cấp khác với thiết kế thun chân dạng sợi co rút, tạo nhiều điểm tiếp xúc và lực ôm tập trung quanh đùi bé, Bobby Royal Silk có cấu trúc màng mở rộng giúp phân bổ độ ôm đều hơn trên vùng da tiếp xúc, đồng thời vẫn hỗ trợ ngăn tràn hiệu quả.

Silk Soft Sheets – Bề mặt mềm mịn như lụa

Bề mặt tã mang đến cảm giác êm mịn như lụa thượng hạng khi tiếp xúc với làn da bé. Đặc biệt, cấu trúc màng thấm đa vùng được thiết kế với các lỗ thấm lớn ở trung tâm, rãnh dẫn thấm dọc và họa tiết hoa dập nổi hai bên, hỗ trợ tiếp nhận và dẫn phân lỏng, hạn chế chất bẩn lưu lại trên bề mặt và tiếp xúc với da bé.

Silk Thin 2mm Slim Core – lõi nén mỏng chỉ 2 mm

Bobby Royal Silk sử dụng công nghệ ép lõi mỏng chỉ 2 mm, giúp tã gọn nhẹ và hạn chế tình trạng phồng cộm sau thấm hút. Dù sở hữu thiết kế mỏng, sản phẩm vẫn đáp ứng khả năng thấm hút lên đến 12 giờ, giúp ba mẹ an tâm hơn trong quá trình chăm sóc bé.

Tã siêu cao cấp Bobby Royal Silk có đầy đủ các size từ NB đến 3XL nâng niu từng giai đoạn phát triển của bé yêu

“Điều mình ấn tượng ở Bobby Royal Silk là sự mềm mại, thoải mái được tạo nên ở nhiều điểm tiếp xúc khác nhau của tã với em bé, đặc biệt là phần thun quanh đùi. Đây là điều mà rất nhiều ba mẹ như mình tìm kiếm sau khi cho con dùng các loại sản phẩm khác nhau. Tã mỏng, ôm vừa vặn nên mình cũng cảm thấy yên tâm hơn khi con vận động.” - chị Minh Ngọc, một trong các khách hàng đặt mua sớm sản phẩm chia sẻ

Cơ hội trải nghiệm trực tiếp sản phẩm Bobby Royal Silk

Nhằm đánh dấu sự ra mắt của dòng tã siêu cao cấp Bobby Royal Silk, Bobby đã tổ chức chuỗi sự kiện giới thiệu sản phẩm tại Hà Nội và TP.HCM, quy tụ hàng trăm nhà sáng tạo nội dung cùng các đối tác. Tại đây, khách mời có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, tìm hiểu những cải tiến về chất liệu, cấu trúc và thiết kế, qua đó cảm nhận tinh thần chăm sóc bé chuẩn siêu cao cấp với sự êm mịn như lụa thượng hạng mà Bobby Royal Silk hướng đến.

Các nhà sáng tạo nội dung hào hứng trao đổi về dòng sản phẩm siêu cao cấp mới Bobby Royal SIlk

Đại diện nhãn hàng Bobby đã trực tiếp thực hiện những bài kiểm tra về độ mềm mại, thấm hút, thoáng khí của sản phẩm, và để khách mời cảm nhận trực tiếp Bobby Royal Silk - qua đó khẳng định chất lượng cao cấp. Bên cạnh đó, các khách mời cũng hào hứng chia sẻ bí quyết sáng tạo nội dung, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc gần gũi và nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Bobby Royal Silk mang đến các trải nghiệm thực tế với sản phẩm cho người tham gia sự kiện ra mắt

Thông qua hai sự kiện ra mắt, Bobby giúp các nhà sáng tạo nội dung - cũng chính là các phụ huynh có con nhỏ - được trực tiếp trải nghiệm các tính năng của dòng tã siêu cao cấp. Với Bobby Royal Silk, “êm mịn như lụa thượng hạng” không chỉ là cảm nhận khi chạm vào bề mặt, mà còn đến từ sự kết hợp giữa chất liệu, khả năng thấm hút và thiết kế được chăm chút trong từng chi tiết.

Hiện Tã quần Siêu cao cấp Bobby Royal Silk đã có mặt trên các gian hàng chính hãng của Bobby trên Shopee, TikTok Shop.

(Nguồn: Diana Unicharm)