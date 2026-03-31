Ông Võ Minh Lực - Giám đốc điều hành BYD Việt Nam chia sẻ về những kết quả đạt được, kế hoạch phát triển hệ thống đại lý BYD trong năm 2026 cũng như định hướng nâng cao trải nghiệm khách hàng tại thị trường Việt Nam.

- Doanh số BYD tại Việt Nam thời gian qua có đạt kỳ vọng hay không thưa ông?

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch rõ rệt sang các dòng xe năng lượng mới, và BYD xem đây là một thị trường có tiềm năng rất lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, sau thời gian gần 2 năm gia nhập thị trường, các dòng xe năng lượng mới của BYD đã được khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp quan tâm. Chúng tôi đã bàn giao hơn 5.000 xe cho người tiêu dùng trong nước. Đến nay, BYD Việt Nam đã phục vụ hơn 105 khách hàng doanh nghiệp, bao gồm các đơn vị vận tải, xe trung chuyển và các mô hình kinh doanh dịch vụ di chuyển.

Điều đáng chú ý là nhóm khách hàng doanh nghiệp thường có tiêu chuẩn rất cao về chi phí vận hành, độ bền và hiệu quả sử dụng, vì vậy việc họ lựa chọn xe năng lượng mới của BYD cho thấy sự tin tưởng vào công nghệ và khả năng vận hành của sản phẩm.

- BYD đặt mục tiêu doanh số tại Việt Nam trong năm 2026 như thế nào?

Kết thúc năm 2025, dải sản phẩm của thương hiệu có tổng cộng 10 mẫu xe năng lượng mới, trải khắp phân khúc và có lựa chọn thuần điện lẫn hybrid. Điều này đã giúp doanh số trong năm ngoái phát triển vượt bậc.

Năm 2026 được xem là một giai đoạn quan trọng trong chiến lược phát triển của BYD tại Việt Nam. Bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm, BYD sẽ tập trung vào việc tăng độ phủ thị trường và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Mục tiêu của BYD không chỉ là tăng trưởng doanh số đơn thuần mà còn là xây dựng một hệ sinh thái xe năng lượng mới bền vững. Điều này bao gồm sản phẩm, hệ thống phân phối, dịch vụ sau bán hàng và các hoạt động trải nghiệm công nghệ.

Trong năm 2026, BYD kỳ vọng doanh số tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, đặc biệt ở các dòng xe có khả năng tiếp cận rộng rãi như các mẫu SUV và MPV điện. Đồng thời, BYD cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp vận tải, các đơn vị dịch vụ di chuyển và khách hàng đội xe.

Để kế hoạch này diễn ra một cách thuận lợi, chúng tôi sẽ tiếp tục mang về Việt Nam 4 mẫu xe hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ giúp khách hàng dễ dàng chọn được mẫu xe phù hợp với nhu cầu cũng như điều kiện tài chính. Trong tháng 4, mẫu xe đầu tiên sẽ được giới thiệu và thuộc phân khúc hatchback thuần điện cỡ B.

- Kế hoạch mở rộng hệ thống đại lý của BYD tại Việt Nam trong năm 2026 ra sao?



Song song với việc phát triển sản phẩm, BYD đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống đại lý nhằm đảm bảo khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm và dịch vụ một cách thuận tiện nhất.

Tính đến hết năm 2025, chúng tôi đã có gần 35 đại lý phủ khắp cả nước, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dòng xe năng lượng mới. Trong năm 2026, BYD dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tập trung vào các khu vực có tốc độ đô thị hóa cao và nhu cầu di chuyển lớn.

Mục tiêu của chúng tôi xây dựng chuỗi hệ thống đại lý đạt chuẩn toàn cầu của BYD, bao gồm khu trưng bày, khu trải nghiệm công nghệ và trung tâm dịch vụ kỹ thuật. Dự kiến đến giữa năm 2026 sẽ có thêm khoảng 5 đại lý đưa vào hoạt động, trải dài từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến miền Bắc.

- BYD chú trọng như thế nào đến dịch vụ sau bán hàng tại Việt Nam?



BYD xác định rằng sự hài lòng của khách hàng sau khi mua xe chính là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của thương hiệu. Vì vậy, hãng luôn duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ hậu mãi nghiêm ngặt trên toàn hệ thống.

Tại các đại lý 4S của BYD, chúng tôi luôn đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo dưỡng và kiểm tra phương tiện đạt tiêu chuẩn của BYD toàn cầu. Đối với nhân lực, đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và các quy trình dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Tất cả dòng xe năng lượng mới BYD khi giao đến tay khách hàng đều đảm bảo quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, BYD Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành chung cho xe 6 năm hoặc 150.000 km, các bộ phận liên quan đến pin, mô tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện lên đến 8 năm hoặc 160.000 km.

Thu Huyền