Kỷ lục ấn tượng tại TP.HCM

Đại diện BYD Việt Nam cho biết, sự kiện BYD Fest 102 mùa 2 diễn ra tại TP.HCM đã khép lại với những con số thành công vượt kỳ vọng. Với sự đồng hành chiến lược cùng Grab và các đối tác tài chính, hạ tầng sạc, ngày hội đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, lái thử và ghi nhận hơn 450 lượt chốt cọc chỉ trong một ngày duy nhất.

Liên minh giữa BYD với Grab cùng các đối tác tài chính, ngân hàng tại BYD Fest 102 Mùa 2.

“Điều này cũng góp phần minh chứng cho niềm tin của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm BYD và cho thấy nhu cầu cấp thiết của các bác tài, doanh nghiệp vận tải trong việc tối ưu hóa chi phí vận hành. Theo bài toán chi phí vận hành được giới thiệu tại chương trình, trong điều kiện và giả định tính toán cụ thể, mức chênh lệch có thể lên tới khoảng 120 triệu đồng sau mỗi 100.000 km so với phương án xe động cơ đốt trong tương ứng”, đại diện BYD Việt Nam cho hay.

Song song với chuỗi hoạt động trải nghiệm, BYD Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi tháng 8 cho nhiều dòng xe chủ lực, với các quyền lợi như: hỗ trợ lệ phí trước bạ, bảo hiểm vật chất và giải pháp sạc chính hãng tùy từng mẫu xe/phiên bản. Đây cũng là bước đệm để BYD tiếp tục mang đến những chính sách và giải pháp sở hữu xe phù hợp hơn cho khách hàng tại BYD Fest 102 mùa 2 Hà Nội.

Chuỗi ưu đãi bứt phá trong tháng 8

BYD Việt Nam tiếp tục mang đến cơ hội sở hữu xe năng lượng mới dễ dàng hơn cho khách hàng toàn quốc thông qua chương trình ưu đãi bán hàng tháng 8 mang tên “Hè tăng tốc – Ưu đãi cực sốc”. Chương trình áp dụng cho dải sản phẩm phong phú từ xe thuần điện đến công nghệ DM-i Super Hybrid.

BYD Dolphin mới vẫn là mẫu xe nhận được nhiều sự quan tâm với mức giá dễ tiếp cận

Theo đó, BYD Dolphin mới vẫn giữ sức hút với giá ưu đãi 499 triệu đồng cho khách hàng tiên phong, ngoài ra trong tháng 8 này, các mẫu xe Dolphin mới cũng đã được BYD Việt Nam bàn giao đến tay khách hàng.

Đối với dòng sedan hiện đại BYD Seal 5 Premium, khách hàng mua xe phiên bản MY 2025 được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ (trị giá 69,6 triệu đồng), trong khi phiên bản MY 2026 nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (34,8 triệu đồng). Cả hai phiên bản đều đi kèm bộ quà tặng công nghệ gồm thiết bị sạc cầm tay và bộ chuyển đổi nguồn điện chính hãng (V2L) trị giá 11,5 triệu đồng.

Ở phân khúc SUV đa dụng, với xe BYD Sealion 6 Dynamic: Khách hàng nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (41,95 triệu đồng), 01 năm bảo hiểm vật chất, camera hành trình, thẻ nhớ, bộ thảm sàn chính hãng, thiết bị sạc cầm tay, bộ chuyển đổi V2L cùng lựa chọn giữa ứng dụng BYD App (trị giá 14,9 triệu đồng) hoặc bộ sạc treo tường 7kW chính hãng (trị giá 20 triệu đồng, bao gồm phí lắp đặt).

BYD Seal 5 hiện là mẫu sedan PHEV có mức giá hấp dẫn nhất phân khúc.

Với xe BYD Sealion 6 Premium: Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (46,8 triệu đồng), 01 năm bảo hiểm vật chất, thảm sàn chính hãng cùng trọn bộ sạc cầm tay và V2L. BYD Atto 2 Premium - Khách hàng chọn phiên bản MY 2025 màu xám nhận ngay 30 triệu đồng tiền mặt, 01 năm bảo hiểm vật chất, thảm sàn chính hãng và trọn bộ giải pháp sạc toàn diện (sạc treo tường 7kW bao gồm phí lắp đặt, sạc cầm tay và V2L trị giá 31,5 triệu đồng). Các phiên bản màu sắc khác cũng nhận trọn bộ quà tặng sạc và bảo hiểm tương ứng.

Các mẫu xe năng lượng mới từ BYD nhận mức ưu đãi lên đến 100% phí trước bạ trong tháng 8.

Bên cạnh đó, các dòng xe hạng sang và xe dung tích lớn như BYD Han EV Performance-AWD và BYD Sealion 8 Performance-AWD (phiên bản MY 2025) cũng ghi nhận mức ưu đãi tiền mặt 20 triệu đồng, tặng kèm 01 năm bảo hiểm vật chất, ứng dụng BYD App, thảm sàn cao cấp và trọn bộ giải pháp sạc treo tường 7 kW chính hãng.

BYD Fest 102 mùa 2 tại Hà Nội: Quy mô “hoành tráng” hơn, deal "hot" hơn

BYD Fest 102 Mùa 2 hứa hẹn tiếp tục tạo nên không khí sôi động tại Hà Nội.

Sau TP.HCM, BYD Fest 102 mùa 2 tiếp tục được thiết kế cho nhu cầu thực tế của cộng đồng vận tải phía Bắc tại thủ đô Hà Nội. Sự kiện hứa hẹn được tổ chức với quy mô hoành tráng hơn, quy tụ đầy đủ nhất hệ sinh thái đối tác từ ngân hàng, tài chính đến các đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc lớn trên toàn quốc.

Điểm khác biệt của BYD Fest 102 mùa 2 không chỉ nằm ở cơ hội sở hữu xe, mà còn mang đến giải pháp toàn diện từ tối ưu tài chính, đi kèm các gói hỗ trợ đặc quyền độc quyền dành riêng cho các bác tài công nghệ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp vận tải. Khách hàng được trực tiếp lái thử, trải nghiệm sản phẩm, tính toán tổng chi phí thực tế phải bỏ ra để sở hữu khi muốn vận hành xe cũng như chi phí vận hành hay hiệu quả khai thác dài hạn, và hạ tầng sạc phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế.

Tất cả xe BYD tại Việt Nam được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện đến trước), cùng bảo hành pin, mô tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện lên đến 8 năm hoặc 160.000 km. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website www.byd.com/vn hoặc liên hệ hotline 1900 866 688.

(Nguồn: BYD Việt Nam)