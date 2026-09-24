Tham gia Hội nghị Khoa học Da liễu Miền Nam 2026 (SCD 2026), Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế C2D - C2D Medical Solutions với vai trò đại diện của nhà tài trợ, đồng thời giới thiệu các thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao và sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu tại hai khu vực trưng bày ở GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Da liễu TP.Hồ Chí Minh, SCD 2026 dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu cùng 60 chuyên gia trong nước và quốc tế, với các nội dung cập nhật liên quan đến laser, thiết bị năng lượng, sắc tố, trẻ hóa, phục hồi da, chất làm đầy và chất tăng sinh trong da liễu - thẩm mỹ.

Trong khuôn khổ hội nghị, C2D Medical Solutions tổ chức hai khu vực trưng bày tại sảnh chính, giới thiệu các nhóm thiết bị và sản phẩm đang được phân phối tại Việt Nam.

Hai không gian trưng bày về công nghệ và chăm sóc da

Khách tham dự có thể ghé gian hàng D11 - D12, tầng 3, GEM Center để trải nghiệm và tìm hiểu các giải pháp được C2D giới thiệu tại sự kiện.

Gian hàng IDS Korea là không gian giới thiệu các thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao do IDS phát triển, với định hướng tập trung vào những công nghệ đang được quan tâm trong lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ. Đáng chú ý, khu vực trưng bày của IDS tại SCD 2026 giới thiệu các công nghệ thẩm mỹ theo xu hướng 2026, với các sản phẩm đáp ứng những tiêu chuẩn và yêu cầu lưu hành quốc tế như FDA và CE, theo hồ sơ tương ứng của từng thiết bị.

Gian hàng Sturgeon Bio giới thiệu các sản phẩm chăm sóc da và chăm sóc cá nhân được phát triển trên nền tảng công nghệ sinh học từ cá tầm. Theo thông tin từ thương hiệu, một trong những nền tảng công nghệ được phát triển là Refined Oil-Water, cùng các ứng dụng từ dầu và chiết xuất cá tầm trong sản phẩm chăm sóc da và cơ thể. Một số sản phẩm được đăng ký theo hệ thống FDA OTC tại Mỹ, tùy theo hồ sơ của từng sản phẩm.

Kết nối công nghệ với cộng đồng chuyên môn

Thông qua hoạt động trưng bày và trao đổi trực tiếp, các bác sĩ, chuyên gia và đối tác trong ngành có cơ hội tìm hiểu thêm về công nghệ, sản phẩm cũng như thông tin liên quan đến từng nhóm giải pháp.

Việc tham gia SCD 2026 cũng là dịp để C2D Medical Solutions kết nối với cộng đồng chuyên môn trong lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ, đồng thời giới thiệu các thương hiệu đang được doanh nghiệp phân phối tại thị trường Việt Nam.

Đồng hành cùng ngành thẩm mỹ từ công nghệ đến dịch vụ

Chia sẻ về sự tham gia của doanh nghiệp tại hội nghị, bà Tống Mỹ Linh, CEO C2D Medical Solutions, cho biết: “Sự hiện diện của C2D Medical Solutions tại Hội nghị Khoa học Da liễu Miền Nam 2026 không chỉ là hoạt động giới thiệu sản phẩm và công nghệ, mà còn là dịp để C2D tăng cường kết nối với cộng đồng bác sĩ, chuyên gia và các đối tác trong ngành. Chúng tôi mong muốn thông qua những hoạt động chuyên môn như SCD 2026, các công nghệ thẩm mỹ mới có thêm cơ hội được trao đổi dưới góc nhìn thực tiễn, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.”

Bà Tống Mỹ Linh, CEO C2D Medical Solution.

Theo đại diện C2D Medical Solutions, doanh nghiệp đã có 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết bị thẩm mỹ và công nghệ thẩm mỹ không xâm lấn. C2D hiện có hai chi nhánh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cùng đội ngũ bác sĩ, chuyên gia và kỹ thuật viên sửa chữa, cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

C2D Medical Solutions hiện là đơn vị phân phối độc quyền tại Việt Nam của một số thương hiệu công nghệ thẩm mỹ quốc tế, bên cạnh hoạt động cung cấp các giải pháp và hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn cho các đối tác trong ngành.

Minh Phương