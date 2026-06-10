Ngày 10/6, tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau đã thống nhất chủ trương thành lập 13 phường thuộc tỉnh.

Các phường này được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 13 xã hiện nay, gồm: Sông Đốc, Năm Căn, Cái Nước, Đầm Dơi, Thới Bình, Trần Văn Thời, Lương Thế Trân, Cái Đôi Vàm, Gành Hào, Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi.

Lương Thế Trân là một trong 13 xã được thành lập phường của tỉnh Cà Mau.

Trước đó, 13 xã trên đã tổ chức rà soát, lập danh sách đại diện hộ gia đình trên địa bàn từng xã và niêm yết tại trụ sở UBND xã, trụ sở các ấp; thông báo việc niêm yết danh sách đại diện hộ gia đình trên hệ thống truyền thanh xã để người dân được biết.

Các xã đã lấy ý kiến người dân về việc thành lập phường, kết quả có từ 79,7% đến 100% tổng số hộ dân trên địa bàn thống nhất.

Theo đề án của Cà Mau, các phường sau khi thành lập được định hướng tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng quản lý đất đai, xây dựng, đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức...

Sau khi thành lập 13 phường, tỉnh Cà Mau không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã; chỉ thay đổi cơ cấu loại hình đơn vị hành chính, giảm 13 xã và tăng 13 phường. Cụ thể, tỉnh Cà Mau sẽ có 64 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 42 xã và 22 phường.