Cố vấn ghi nhận hiện trạng kính và nhu cầu sử dụng trước khi tư vấn cấu hình

Vật liệu là nền tảng, cấu hình quyết định cách sử dụng

Với phim cách nhiệt 3M Crystalline CR BLK, chất lượng không chỉ đến từ cấu trúc vật liệu mà còn phụ thuộc vào cách lựa chọn mã phim cho từng vị trí kính. Theo tài liệu sản phẩm của 3M, dòng Crystalline sử dụng cấu trúc phim quang học đa lớp, không sử dụng kim loại và được giới thiệu với khả năng hạn chế ảnh hưởng đến một số tín hiệu điện tử.

Tuy nhiên, cùng một dòng phim có thể bao gồm nhiều mã với độ truyền sáng và đặc tính khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn không nên chỉ dựa trên tên sản phẩm hoặc màu phim quan sát từ bên ngoài, mà cần xem xét vị trí kính, nhu cầu quan sát và điều kiện sử dụng thực tế của chủ xe.

Các thông số như VLT, TSER hay IRR cũng cần được đọc trong đúng điều kiện thử nghiệm được công bố trong tài liệu kỹ thuật. Kết quả tham chiếu từ phòng thử nghiệm không thay thế hoàn toàn trải nghiệm trên xe thực tế, bởi khả năng sử dụng còn phụ thuộc vào kính nguyên bản, vị trí dán và môi trường vận hành.

Xe và bao bì sản phẩm tại khu vực kiểm tra trước thi công; hình ảnh dùng minh họa quy trình, không đại diện cho một ca xe duy nhất

Kiểm tra xe trước khi chọn mã phim

Trước khi đưa ra phương án phim, 3M Pro Shop ghi nhận hiện trạng kính, tình trạng phim cũ (nếu có), màu kính nguyên bản và các yếu tố liên quan đến khả năng quan sát. Bên cạnh đặc điểm của xe, nhu cầu sử dụng như thói quen lái xe ban ngày hoặc ban đêm, mức độ riêng tư và điều kiện vận hành cũng là cơ sở để xác định cấu hình phù hợp.

Khách hàng có thể tham khảo trước các dòng phim cách nhiệt 3M, tuy nhiên lựa chọn cuối cùng vẫn cần được xác định sau khi kiểm tra trực tiếp trên xe.

Ông Đặng Minh Hoàng, Giám đốc điều hành 3M Pro Shop & 3M Training Center, chia sẻ: “Với CR BLK, không nên bắt đầu từ câu hỏi mã nào tối hơn. Cần bắt đầu từ vị trí kính, tầm nhìn, thói quen lái xe và điều kiện kính nguyên bản, sau đó mới lựa chọn mã phù hợp”.

Khách hàng xem mẫu phim trước khi xác nhận cấu hình cho từng vị trí kính

Đối chiếu vật liệu trước và trong khi thi công

Sau khi cấu hình được xác nhận, mã phim được đối chiếu với phiếu thi công trước khi cắt và hoàn thiện. Vật liệu được bảo quản trong bao bì gốc, khu vực sạch, khô ráo; bề mặt kính được xử lý trước khi định hình và căn chỉnh phim. Với các vị trí có camera, cảm biến hoặc đường sấy, phương án thi công được kiểm tra riêng theo tình trạng xe.

Kỹ thuật viên định hình và căn chỉnh phim trên kính trong quá trình thi công

Nghiệm thu không chỉ nhìn bề mặt phim

Trước khi bàn giao, xe được kiểm tra lại mã phim theo từng vị trí kính, độ hoàn thiện bề mặt, mép phim, vùng bo góc và khả năng quan sát từ bên trong.

Đại diện 3M Pro Shop lấy ví dụ, một xe Mazda CX-5, chủ xe lựa chọn CR BLK 40 cho kính lái theo hướng ưu tiên độ sáng và hạn chế cảm giác chói khi di chuyển đường dài. Sau khoảng hai tuần sử dụng, chủ xe chia sẻ cảm nhận về khả năng giữ nhiệt và độ chói so với lớp phim cũ trong điều kiện vận hành thực tế.

Góc nhìn từ vị trí người lái của Mazda CX-5 sau khi hoàn thiện và nghiệm thu. Ảnh chỉ dùng tham khảo trong điều kiện chụp cụ thể

“Với 3M Crystalline CR BLK, vật liệu là nền tảng, nhưng trải nghiệm sau thi công còn phụ thuộc vào việc lựa chọn cấu hình phù hợp, đối chiếu đúng mã phim và kiểm soát quy trình trên từng chiếc xe”, đại diện 3M Pro Shop & 3M Training Center nhấn mạnh. 3M Pro Shop & 3M Training Center được phát triển trong hệ sinh thái Auto365.vn - Trụ Sở Chính, thuộc 365Group.

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