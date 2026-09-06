Dịp gần dịp sinh nhật, Cao Thái Sơn quây quần cùng bạn bè, người thân để giới thiệu MV Pháo hồng rơi - sản phẩm âm nhạc đầu tiên anh ra mắt sau hơn 2 năm vắng bóng.

Ca khúc "Pháo hồng rơi":

Không còn đầu tư bối cảnh cầu kỳ, Pháo hồng rơi được Cao Thái Sơn thực hiện tối giản, tập trung vào âm nhạc và cảm xúc. Ca khúc kể câu chuyện một chàng trai viết cho người yêu cũ ngày cô lên xe hoa với người khác nhưng câu chuyện buồn ấy lại được kể bằng giai điệu tươi vui, tạo sự đối lập chủ đích. Thử thách lớn nhất, theo Cao Thái Sơn, là những đoạn rap tiết tấu.

Vân Hugo và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chúc mừng sinh nhật sớm ca sĩ Cao Thái Sơn.

Buổi ra mắt cũng là dịp Cao Thái Sơn mừng sinh nhật cùng những người bạn thân gần 20 năm như MC Vân Hugo, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương - những người dù ít gặp vì bận gia đình, sự nghiệp nhưng vẫn luôn nhớ đến nhau vào những dịp quan trọng.

Tai nạn tàu hỏa và hành trình trở về con số 0

Chia sẻ với VietNamNet, Cao Thái Sơn nhìn lại vụ tai nạn tàu hỏa 2 năm trước - thời điểm cả gia đình cận kề nguy hiểm nhưng may mắn bình an như một bước ngoặt khiến anh thay đổi gần như hoàn toàn so với chính mình trước đây. Từ dễ nổi nóng trước mọi chuyện, anh dần học cách bình tĩnh đón nhận, xem mọi mất mát là bài học để chia sẻ, rút kinh nghiệm cho người khác. Anh tự nhận hiện đang ở một chương khá cân bằng, giống như con số 5 nằm giữa dãy số từ 0 đến 10 và không còn đo thành công bằng sản phẩm, sân khấu mà bằng cách sống với những gì mình đã có.

Cao Thái Sơn đã thay đổi nhiều về nhận thức sau những biến cố xảy ra trong cuộc đời.

Cũng từ đó, Cao Thái Sơn ăn chay, tìm hiểu thực dưỡng và mở một nhà hàng chay như cách anh kết nối với khán giả mà không phải sân khấu, ánh đèn. Anh gọi phần tối trong mỗi người, khi lòng tham, ảo tưởng hay cảm giác luôn cho rằng mình đúng chi phối hành động và cho rằng đỉnh cao của tỉnh thức là "trở về con số 0" - đưa tâm trí thoát khỏi thành tích, danh vọng, bản ngã.

"Khi lòng mình đủ trống, ta mới có thể lắng nghe, tiếp nhận và sáng tạo những điều mới mẻ", anh nói. Đó cũng là lý do ca sĩ muốn khán giả nhớ đến mình không chỉ qua những bản hit cũ mà qua một dòng nhạc chữa lành.

Cao Thái Sơn lần đầu nói mối quan hệ với Nam Anh

Ngoài âm nhạc, Cao Thái Sơn còn được chú ý ở vai trò giám khảo phần thi tài năng của Miss Cosmo TPCM và dự đoán chính xác về chiến thắng của 2 chị em Nam Anh, Nam Em. Trước cuộc thi anh chưa từng gặp trực tiếp cả 2 dù Nam Em từng cover ca khúc Tất cả hoặc không là gì cả của anh. Chỉ đến khi tiếp xúc tại cuộc thi, qua cách 2 thí sinh trả lời ứng xử nhẹ nhàng, chân thành không đặt nặng thắng thua, anh mới tin chắc cả 2 sẽ lọt top và kết quả chung kết đã chứng minh điều đó.

Cao Thái Sơn bên 2 chị em Nam Anh, Nam Em.

Mới đây, khoảnh khắc anh trao hoa cho Hoa khôi Miss Cosmo TPHCM 2026 Nam Anh trên du thuyền được chú ý. Cao Thái Sơn nói xem hoa khôi Nam Anh là tri kỷ, ví mình như người anh, người dẫn đường, sẵn sàng cho lời khuyên.

Nhắc đến Angela Phương Trinh - người từng gắn với tên tuổi anh một thời gian dài, Cao Thái Sơn cho biết đã lâu không gặp nhưng biết cô đang tu tập, ăn chay trường và tin rằng khi hạnh phúc với lựa chọn của mình, người ta mới có thể đi đường dài, giống như hành trình ăn chay anh đang theo đuổi.

Sau Pháo hồng rơi, ngày 25/9, anh sẽ phát hành Ánh trăng bật khóc cùng Châu Khải Phong. Sau album Tâm thức với các ca khúc quen thuộc Tất cả hoặc không là gì cả, Chẳng sao cả, Hóa giải bằng nước mắt, Cao Thái Sơn đang chuẩn bị album Tỉnh thức - chặng tiếp theo của hành trình âm nhạc chữa lành mà anh theo đuổi.

Ảnh, video: NVCC