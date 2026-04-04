Châu Kiệt Luân chính thức khởi động tour diễn thế giới lần thứ 9 với điểm dừng chân đầu tiên tại SVĐ Olympic Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 3-5/4.

Chuỗi 3 đêm diễn thu hút khoảng 150.000 khán giả. Theo ban tổ chức, chi phí sản xuất ước tính vượt 500 triệu Đài tệ (hơn 400 tỷ đồng), gấp đôi tour diễn trước và lập kỷ lục mới trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Sân khấu gây ấn tượng với 2 robot cao 12m đặt 2 bên cùng robot khổng lồ cao 14m xuất hiện ở phần mở màn, kết hợp hiệu ứng tuyết rơi, laser và phun nước vòng tròn khiến khán giả choáng ngợp. Không chỉ phần nhìn hoành tráng, Châu Kiệt Luân còn thay tổng cộng 9 bộ trang phục do nhà thiết kế Kim Young Se thực hiện riêng. Sân khấu sử dụng 3.500 màn hình LED, 9 loại đèn máy tính mới cùng 87 container vận chuyển thiết bị, quá trình lắp dựng kéo dài 15 ngày.

Trong đêm diễn đầu tiên, nam ca sĩ lần lượt mang đến 7 ca khúc mới thuộc album Đứa con của Mặt trời, đồng thời trình diễn loạt hit quen thuộc như Ngày nắng, Hài kịch đen, Hạnh phúc đã hẹn đâu rồi...

Tour diễn được xem là dự án kỷ niệm 25 năm hoạt động âm nhạc của Châu Kiệt Luân với tham vọng mang đến trải nghiệm sân khấu quy mô lớn cho khán giả.

Châu Kiệt Luân sinh năm 1979 tại Tân Bắc, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Anh sở hữu nhiều ca khúc đình đám như Dạ khúc, Hương lúa... trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất châu Á. Năm 2015, anh kết hôn với người mẫu Côn Lăng và có cuộc sống gia đình được nhiều người ngưỡng mộ.

