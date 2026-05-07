Ngày 7/5, Zaobao đưa tin Cổ Cự Cơ vừa tham gia đêm diễn đầu tiên của 25+ Emperor Stars Concert trong tình trạng sức khỏe không ổn định.

Hình ảnh nam ca sĩ ngồi ở hậu trường sử dụng thuốc hỗ trợ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ lo lắng.

Cổ Cự Cơ trên sân khấu 25+ Emperor Stars Concert.

Theo chia sẻ, nam ca sĩ phát hiện dây thanh quản bị viêm ngay trước buổi biểu diễn. Tình trạng nghiêm trọng đến mức anh ho ra máu và phải lập tức đến bệnh viện kiểm tra.

Dù đã điều trị, dây thanh quản của Cổ Cự Cơ vẫn sưng đỏ, khiến giọng hát bị ảnh hưởng rõ rệt khi đứng trên sân khấu.

Sau khi kết thúc phần trình diễn, nam ca sĩ trực tiếp xin lỗi khán giả vì giọng hát khàn đặc. Tuy nhiên, để không làm người hâm mộ thất vọng, anh quyết định dùng thuốc kháng viêm mạnh để hỗ trợ giọng hát trong lúc biểu diễn.

Tinh thần làm việc chuyên nghiệp của anh nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả tại hiện trường.

Trên Instagram, Cổ Cự Cơ còn đăng ảnh thuốc kèm hướng dẫn sử dụng với dòng chia sẻ: “Viêm dây thanh quản vẫn chưa khỏi, cuối cùng phải thử dùng thuốc. Tối nay tôi đã cố gắng hết sức, hy vọng ngày mai giọng sẽ hồi phục thêm một chút”.

Sau đó, công ty quản lý tiếp tục công bố hình ảnh nam ca sĩ ngồi một mình ở hậu trường với vẻ ngoài mệt mỏi trong lúc dùng thuốc hỗ trợ.

Nam ca sĩ phải dùng thuốc kháng viêm mạnh để hỗ trợ.

Cổ Cự Cơ sinh năm 1972, là ca sĩ, diễn viên và MC nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc), được xem là một trong những nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Hoa ngữ.

Anh gia nhập làng giải trí đầu thập niên 1990 với vai trò MC của TVB trước khi lấn sân sang ca hát và diễn xuất. Nam nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc như: Yêu và thành thật, Chưa bao giờ là quá muộn, Tình yêu và sự chân thành...

Cổ Cự Cơ trong MV "Tâm nguyện ban đầu":