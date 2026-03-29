Thời gian qua, Hồ Lệ Thu tích cực về Việt Nam tham gia các hoạt động nghệ thuật như ca hát, đóng phim. Ở tuổi 53, nữ ca sĩ được khen trẻ đẹp, nhan sắc “lão hóa ngược” cùng vóc dáng thon thả.

Hồ Lệ Thu tếu táo kể nhiều người đồn cô “đập đi xây lại” nhưng thực tế ca sĩ chỉ sửa mũi và lấy mỡ bọng mắt cách đây vài năm.

Nhờ diện mạo tươi trẻ, tinh thần tràn đầy năng lượng, công việc Hồ Lệ Thu gặp nhiều thuận lợi.

Cô ra mắt một số sản phẩm âm nhạc, nhận nhiều lời mời đi hát, đóng quảng cáo. Nữ ca sĩ cũng liên tục bay giữa các tiểu bang ở Mỹ hay về nước biểu diễn cho các show sự kiện, phòng trà...

Bên cạnh thẩm mỹ, Hồ Lệ Thu tin điều khiến cô trẻ hơn là phương pháp tu dưỡng thân tâm. Những năm gần đây, cô tu tập và chọn lối sống tích cực để giữ sức khỏe. Mỗi ngày, ca sĩ dậy sớm tập yoga, chạy bộ và thiền, chú trọng ăn uống thức ăn sạch.

“Ngày xưa, tôi cứ đi suốt bên ngoài, cứ nghĩ giao du sẽ nhận được nhiều rồi lại luôn mong cầu nhưng rốt cuộc chẳng được gì. Gần đây tôi trở về bên trong tu dưỡng bản thân. Khi không cần tìm kiếm, nhiều năng lượng tích cực tự khắc đến”, cô nói với VietNamNet.

Hồ Lệ Thu từng trải qua 3 cuộc hôn nhân với nhiều tổn thương. Ca sĩ nói không chối bỏ quá khứ, biết ơn thời gian sóng gió giúp cô vững vàng hơn ở quãng đường còn lại của cuộc đời.

Nhờ bước qua nỗi đau, cô thấy trái tim mềm hơn, dễ đồng cảm với nhiều mảnh đời bất hạnh. Hiện ca sĩ tận hưởng cuộc sống độc thân, mỗi ngày bận rộn với công việc và niềm vui nhỏ bé bên con gái Phi Anh, 32 tuổi.

Tình yêu vẫn có vị trí riêng trong Hồ Lệ Thu nhưng không còn là ưu tiên hàng đầu. Xung quanh cô có không ít người đàn ông hâm mộ, mong muốn làm bạn và gắn bó lâu dài. Ca sĩ để mọi thứ tùy duyên, không “đóng cửa” trái tim cũng chẳng mong cầu.

“3 lần đổ vỡ tôi sợ lắm rồi nên phải đợi thêm thời gian. Tôi hay đùa chừng nào duyệt hồ sơ lý lịch xong, xác định lâu dài mới khoe với mọi người”, cô bày tỏ.

Hồ Lệ Thu hiện sống một mình trong biệt thự 700m2 tại thành phố Santa Ana thuộc tiểu bang California, Mỹ. Ca sĩ có cuộc sống đủ đầy ở tuổi trung niên nhờ chăm làm việc, tích góp từ trẻ. Cô không lo lắng chuyện kinh tế vì show diễn đều đặn và có vài bất động sản cho thuê hằng tháng.

“Tôi không cần lo tuổi già con có lo cho mình không hay không có show diễn sẽ thế nào. Khi người ta không có gánh nặng, mỗi ngày thức dậy sẽ nhẹ nhàng hơn”, cô cho hay.

Nhờ đời sống nhẹ nhõm, Hồ Lệ Thu có thêm thời gian, nguồn lực để tham gia các dự án thiện nguyện, vì cộng đồng.

Mới đây, Hồ Lệ Thu được công bố là đại sứ của chương trình Vì sống là sẻ chia. Đây là dự án thiện nguyện hỗ trợ phẫu thuật tạo hình mũi môi cho các bệnh nhân mang di chứng của dị tật sứt môi hở hàm ếch.

Nữ ca sĩ là mạnh thường quân đồng hành cùng chương trình suốt 10 năm qua. Với chị, việc giúp một người lấy lại nụ cười và sự tự tin không chỉ là làm đẹp mà còn trao cho họ 1 cơ hội sống tốt hơn.

Vì sống là sẻ chia là chương trình thiện nguyện được khởi xướng từ năm 2017 bởi ThS. Bác sĩ Lê Viết Trí. Sau gần 10 năm, hơn 15.000 ca phẫu thuật lớn nhỏ được thực hiện, giúp các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cải thiện diện mạo, tự tin học tập, làm việc và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.

