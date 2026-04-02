Ca sĩ Khánh Linh chia sẻ với VietNamNet đây là nhiệm vụ mới, nhiều áp lực nhưng cũng đầy tự hào vì đã trưởng thành hơn trong những năm tháng hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

Ngày nhận nhiệm vụ mới, ca sĩ Khánh Linh xúc động tâm sự rất nhiều với người anh đã khuất - nhạc sĩ Ngọc Châu. Dù đã tròn 4 năm nhạc sĩ Ngọc Châu vắng bóng nhưng với nữ ca sĩ, anh vẫn hiện diện theo một cách rất riêng, lặng lẽ dạy cô cách trưởng thành hơn mỗi ngày.

Khánh Linh cũng tin tưởng nhiệm vụ mới này như một lời nhắn gửi: cô sẽ tiếp tục bước đi, gìn giữ ngọn lửa của gia đình, bằng tất cả tình yêu âm nhạc mãnh liệt vẫn luôn cháy trong trái tim mình.

Ca sĩ Khánh Linh.

Khánh Linh sinh năm 1983 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là nghệ sĩ đàn bầu - NSƯT Phạm Ngọc Hướng, mẹ là ca sĩ - NSƯT Vũ Dậu, còn anh trai là Ngọc Châu - một trong những nhạc sĩ nổi bật của làng nhạc Việt. Môi trường ấy đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc trong cô từ rất sớm.

Từ năm 4 tuổi, Khánh Linh đã học piano và sau đó theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Không chỉ có nền tảng nhạc cụ, cô còn được đào tạo thanh nhạc bài bản, điều giúp giọng hát của cô vừa có kỹ thuật, vừa giữ được sự mềm mại, tinh tế. Đây chính là yếu tố quan trọng tạo nên phong cách riêng biệt của cô trong những năm sau này.

Trước khi được biết đến rộng rãi, Khánh Linh từng gây chú ý với ca khúc Cô Tấm ngày nay - một sáng tác của anh trai. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến vào năm 2003, khi cô tham gia cuộc thi Sao Mai.

Tại đây, Khánh Linh giành giải Ba cùng danh hiệu Ca sĩ được yêu thích. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn giúp cô nhanh chóng bước ra ánh sáng, trở thành một trong những giọng ca trẻ triển vọng của thời điểm đó. Sao Mai cũng là bệ phóng đưa cô đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Năm 2004 đánh dấu giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của Khánh Linh. Album đầu tay Họa mi hót trong mưa ra mắt nhanh chóng gây tiếng vang và trở thành dấu mốc quan trọng. Từ đây, biệt danh "họa mi" gắn liền với tên tuổi của cô.

Những ca khúc như Họa mi hót trong mưa, Tháng tư về, Cô Tấm ngày nay mang đậm màu sắc pop - trữ tình, nhẹ nhàng và giàu chất thơ. Với chất giọng soprano cao, trong trẻo, Khánh Linh đã tạo nên một không gian âm nhạc riêng, nữ tính, tinh khôi và đậm chất Hà Nội.

Không chỉ dừng lại ở các album cá nhân, Khánh Linh còn ghi dấu tại các sân chơi âm nhạc uy tín, trong đó có Bài hát Việt, nơi cô được trao giải Ca sĩ thể hiện hiệu quả.

Ở thời kỳ này, Khánh Linh thường được nhắc đến cùng các giọng ca nữ Hà Nội như Ngọc Khuê - những nghệ sĩ mang đến màu sắc riêng biệt.

Sau giai đoạn hoạt động sôi nổi, Khánh Linh dần ít xuất hiện hơn trên truyền thông. Điều đáng chú ý là những ca khúc của Khánh Linh vẫn được khán giả yêu thích, thường xuyên vang lên trong các chương trình âm nhạc hoặc trên các nền tảng số.

Khánh Linh thể hiện "Khúc mưa"