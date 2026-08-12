Mạnh Quỳnh bị chấn thương chân. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, ca sĩ Mạnh Quỳnh thông báo tình trạng sức khỏe. Anh vừa bị tai nạn trong lúc chơi thể thao dẫn đến chấn thương, vỡ xương mắt cá chân phải.

Mạnh Quỳnh nhập viện, được các bác sĩ cấp cứu, xử lý vết thương và tiến hành đeo bốt cố định cổ chân bơm hơi vào vị trí tổn thương.

Thiết bị này có khả năng bơm không khí vào các túi khí bên trong bốt để ôm khít lấy cổ chân, giúp giảm sưng nề và cố định vùng xương gãy tối đa. Tình hình sức khỏe của nam ca sĩ hiện đã ổn định.

Bác sĩ cho biết chân Mạnh Quỳnh sẽ hồi phục trong khoảng 2 tháng. Anh được phép đi xe và máy bay nhưng phải ngồi xe lăn, có người theo sát hỗ trợ.

Mạnh Quỳnh quyết không hủy show, xin phép khán giả được ngồi xe lăn hoặc chống nạng biểu diễn. Ảnh: FBNV

Do chấn thương ở chân, Mạnh Quỳnh được một đơn vị tổ chức đồng ý cho hủy bỏ show diễn hôm 22/8 tới; ngoài ra giữ nguyên lịch trình. Anh xin phép khán giả sẽ xuất hiện trên chiếc xe lăn hoặc chống nạng - lần đầu tiên trong sự nghiệp.

"Để giữ uy tín và sự nghiêm túc trong công việc, dù khó khăn bao nhiêu tôi cũng sẽ vượt qua để không phụ lòng khán giả cùng những đối tác", anh chia sẻ.

Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1971, là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc bolero. Tên tuổi anh gắn với các ca khúc về thân phận, kiếp người như: Dù anh nghèo, Số nghèo, Tình nghèo, Vì tôi nghèo, Nhẫn cỏ cho em... Ngoài bolero, Mạnh Quỳnh còn hát tốt và sáng tác cổ nhạc, tân cổ.

Nhẫn cỏ cho em - Mạnh Quỳnh

Mi Lê