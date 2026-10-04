Báo Berry là cái tên gây chú ý nhất ở tập 1 của "Ca sĩ mặt nạ", khiến Trấn Thành, Đức Phúc không thể ngồi yên, ngả mũ thán phục trước nội lực của cô.

Tối 3/10, tập 1 của chương trình Ca sĩ mặt nạ (The masked singer) 2026 lên sóng, quy tụ 2 cố vấn xuyên suốt Trấn Thành, Bích Phương và 2 cố vấn khách mời Đức Phúc, Phương Mỹ Chi.

Ngay khi chào sân, Phương Mỹ Chi dí dỏm khẳng định “không biết người cũng không biết ta”, sẵn sàng cạnh tranh với Trấn Thành, Bích Phương trên đường đua “lỗ tai vàng”. Đáp trả đàn em, Trấn Thành khẳng định không chỉ dùng tai mà còn dùng mũi để "ngửi bài hát”.

Koalaoke mở màn với ca khúc Bao giờ tháng mấy được giới thiệu là “gấu phương Bắc”, từng tham gia nhiều sân khấu âm nhạc trước đây. Koalaoke gây ấn tượng với chất giọng trầm ấm, xử lý bài hát một cách tiết chế - trái ngược với phong cách tinh nghịch khi giao lưu. Ban cố vấn nhắc tới Phạm Anh Duy, Tấn Minh nhưng không thể chắc chắn về dự đoán nào.

buitruonglinh là cái tên được dự đoán vào vai Koalaoke nhiều nhất trên mạng xã hội. Thậm chí, số đông khán giả khẳng định, chương trình không làm méo chất giọng đặc trưng nam ca sĩ, từ đó quá dễ để dự đoán. Người hâm mộ buitruonglinh còn lo lắng anh bị loại sớm vì để lộ danh tính ngay từ đầu.

Koalaoke được cho là buitruonglinh.

Sau khi gây chú ý với phong thái tự tin, lém lỉnh ở đêm chung kết, trao giải Tinh hà say hi, Báo Berry chính thức chào sân, trình diễn ca khúc tiếng Anh - To the moon.

Cô thể hiện phong cách hiện đại, phóng khoáng, mang hơi hướng quốc tế. Ban cố vấn ấn tượng với chất giọng giàu nội lực, có độ vang của Báo Berry.

Cô còn tạo điểm nhấn ở những đoạn cao trào. Những lần lên nốt cao của Báo Berry khiến Trấn Thành, Đức Phúc không thể ngồi yên.

Trên mạng xã hội, nhiều cái tên có khả năng nói tiếng Anh tốt, sở hữu chất giọng nội lực được gọi tên như Mỹ Anh, thuy (nghệ sĩ gốc Việt, chủ hit Girls like me don't cry), NAOMI, Vũ Thảo My...

Báo Berry là cái tên gây chú ý nhất ở tập 1.

Gauci đánh lạc hướng bằng giọng trầm với ca khúc Đã lỡ yêu em nhiều. Anh tự nhận bản thân đã ngoài 50 tuổi.

Song, cách xử lý ca khúc trẻ trung, cũng như năng lượng trình diễn khiến ban cố vấn gọi tên dàn "anh trai" HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Vương Bình, Wren Evans, CoolKid.

Trên mạng xã hội, phần lớn người hâm mộ đều gọi tên Negav, cho rằng nhận ra cách nói chuyện quen thuộc của nam rapper.

Nhân vật Gauci.

Mad Long xuất hiện với ngoại hình trẻ trung nhưng lại giao lưu bằng chất giọng khàn, liên tục đổi từ giọng miền Bắc sang miền Nam. Cô trình diễn mashup Dệt tầm gai - Bắc thang lên hỏi ông trời. Phương Mỹ Chi cho rằng Mad Long vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ và có quen biết với mình. Đây cũng là nhân vật tạo nên nhiều dự đoán nhất trên mạng xã hội.

Dê Du Ký trình diễn Khoan thai. Anh hát nhẹ nhàng ở những câu đầu, sau đó dần chuyển sang những đoạn xử lý giàu nội lực, lên nốt cao mang màu sắc rock. Bích Phương, Đức Phúc khẳng định đây là giọng hát rất quen thuộc, cả hai đã quen biết từ lâu.

Mad Long, Dê Du Ký.

Bích Phương, MC Ngô Kiến Huy, Trấn Thành, Phương Mỹ Chi.

Sau 5 màn trình diễn đầu tiên, Báo Berry hiện dẫn đầu về điểm số, Koalaoke đứng chót. Các nhân vật tiếp theo cũng được hé lộ. Phân đoạn Cô Sao trêu chọc khách mời tập 2 - Song Luân khi cho rằng bộ đôi từng "bước qua đời nhau" đang gây chú ý.

Tập 1 của Ca sĩ mặt nạ tạo nên nhiều thảo luận, đặc biệt về danh tính của các mascot. Một bộ phận khán giả tự tin cho rằng các dự đoán của mình đều chính xác, khi có thể thu hẹp phạm vi nghệ sĩ vì chương có nhiều "anh trai", "em xinh" tham gia.

Ảnh, video: BTC