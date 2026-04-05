Ca sĩ Phương Linh. Ảnh: FBNV

Những ngày qua, một số clip ca sĩ Phương Linh dạy các thí sinh hát trong khuôn khổ chương trình Học viện ngôi sao lên sóng hồi năm 2014 bất ngờ lan tỏa mạnh.

Trong những clip này, Phương Linh được khán giả tán thưởng từ kiến thức, kinh nghiệm đến tư duy. Cô chỉ ra chuẩn xác lỗi, khuyết điểm lẫn thói quen không tốt trong giọng hát của từng thí sinh. Ngoài ra, những màn thị phạm mượt mà của Phương Linh cũng khiến người xem thán phục.

Các clip này đều gọi Phương Linh là "cô giáo của Hòa Minzy, Hoàng Yến Chibi". Phản hồi chi tiết này, ca sĩ Phương Linh vừa phủ nhận trên trang cá nhân.

Cô nói mình chưa có bằng nghiệp vụ sư phạm nên chưa bao giờ là giảng viên hay giáo viên thanh nhạc của ai.

"Sự hiểu nhầm và thông tin lặp lại nhiều do các page đưa tin chưa kỹ khiến khán giả và cộng đồng mạng cứ rỉ tai nhau và bình luận tôi là cô giáo của người này, người kia. Em Hoà Minzy có được như hôm nay do có tố chất và thầy cô giỏi của em rèn giũa mà thành.

Em Hoà tham gia chương trình Học viện ngôi sao với tư cách 'thí sinh' và tôi tham gia với tư cách 'cô giáo'. Tôi chỉ góp ý chút chút cho đúng nhiệm vụ chứ chưa 'dạy dỗ' ai nào giờ. Cái gì đúng và của mình thì nhận. Không phải mà nói vậy thì mình cũng thấy ngượng ngại. Tôi tuổi này vẫn còn đi học thêm thầy cô, chưa tài đâu", nữ ca sĩ viết.

Một trong những đoạn clip Phương Linh dạy thí sinh hát gây "sốt"