Ca sĩ Thùy Dung vừa trở thành 1 trong 5 cá nhân được Cục Cảnh sát Hình sự trao tặng giấy khen, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của lực lượng.

Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự trao giấy khen cho ca sĩ Thuỳ Dung.

Buổi lễ nhận giấy khen trở nên ý nghĩa hơn khi con gái Hạ Phương có mặt bên mẹ. Thùy Dung kể rằng một sự trùng hợp là hầu như lần nào cô diễn cho lực lượng công an, con gái đều có mặt với vai trò trợ lý. Thêm vào đó, Hạ Phương từng trải qua thời gian thực tập và làm việc tại Nhà hát Hồ Gươm - đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ Công an.

Sau buổi lễ, Hạ Phương tự tay dựng một video theo phong cách Gen Z để chia sẻ khoảnh khắc này lên mạng xã hội, khiến Thùy Dung thú vị vì nhạc nền quá sôi động. Con trai Thùy Dung cũng thể hiện sự chúc mừng theo cách riêng - lặng lẽ nhưng chân thành, nắm tay mẹ và bóp vai nhẹ một cái.

Ca sĩ Thùy Dung nhận giấy khen từ Cục Cảnh sát Hình sự.

Chia sẻ với VietNamNet, Thùy Dung cho biết bất ngờ về sự ghi nhận này. Khác với nhiều giải thưởng âm nhạc từng nhận, sự ghi nhận đến từ một lực lượng vũ trang mang lại cho Thùy Dung cảm giác hoàn toàn khác. Cô luôn trân trọng những người đang ngày đêm âm thầm gánh vác sự bình yên cho xã hội và chính tinh thần đó thôi thúc cô tham gia biểu diễn phục vụ hoàn toàn với tinh thần cống hiến.

Thùy Dung nói không thể không nhắc đến nhạc sĩ Vũ Thảo - người đã đặt nền móng cho mối duyên đặc biệt giữa nữ ca sĩ và lực lượng cảnh sát hình sự. Chính ông là người mời cô thu thanh ca khúc Những bàn chân lặng lẽ - nhạc phim cảnh sát hình sự. Thùy Dung nhớ lại, hồi đó vì còn rụt rè, cô thậm chí yêu cầu giấu tên cho đến khi khán giả thực sự yêu thích bài hát mới dám xin nhạc sĩ đưa tên mình lên màn hình.

Con gái Thùy Dung bên mẹ trong ngày vui.

Bài hát từ đó trở thành một phần không thể tách rời trong sự nghiệp của Thùy Dung. Dù hiện tại nhiều khán giả trẻ không biết Thùy Dung nhưng khi cô cất lên chỉ một câu đầu ca khúc đó, người nghe đều nhận ra bài hát ngay lập tức. Nhờ ca khúc này, cô có thể kết nối với đông đảo khán giả ở mọi lứa tuổi.

Thùy Dung chia sẻ nhạc sĩ Vũ Thảo từng viết thêm phần tiếp theo của bài hát. Cô đã khóc khi thu âm vì có một câu hát quá đỗi xúc động về sự hy sinh và cống hiến: "Cất bước ra đi biết đời mình đã thuộc về mọi người". Tuy nhiên, vì khán giả đã quá quen thuộc với phiên bản gốc, phần 2 không được biết đến rộng rãi như phần 1.

Dù nhạc sĩ Vũ Thảo không còn nữa, Thùy Dung vẫn mang lòng biết ơn sâu sắc mỗi khi cất tiếng hát bài hát đó. "Cảm ơn nhạc sĩ Vũ Thảo đã mời tôi thu thanh bài hát Những bàn chân lặng lẽ - ca khúc này giờ là một phần quan trọng trong sự nghiệp ca hát của tôi", cô bày tỏ.

Thùy Dung thể hiện ca khúc "Những bàn chân lặng lẽ":

Ảnh: FBNV, video: NHHG