Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân - chương trình truyền hình thực tế thường niên khai thác cuộc sống gia đình và khía cạnh nuôi dạy con của người nổi tiếng Việt được yêu thích vừa chính thức trở lại.

Mùa 2026 xoay quanh 4 gia đình gồm: ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Đăng Khôi, BTV Mạnh Cường - Hương Giang và TikToker Tuấn Dương - Lucie Nguyễn.

Điểm mới của mùa 2026 là các gia đình nghệ sĩ sẽ tham gia 4 không gian tương ứng với 4 góc nhìn, quan điểm nuôi dạy con khác nhau.

Ê-kíp quan niệm không có cách nuôi dạy con nào đúng tuyệt đối nên kịch bản được xây dựng để hướng tới việc các ông bố "siêu nhân" học cách làm cha.

Tuấn Hưng sợ các con vướng thị phi trên mạng xã hội vì mình. Ảnh: NSX

Trong dàn nghệ sĩ tham gia mùa này, gia đình Tuấn Hưng gây chú ý. Nam ca sĩ cho biết khi nhận lời mời suy nghĩ nhiều, thậm chí họp gia đình để hỏi ý kiến từng thành viên bởi anh sợ các con vướng thị phi từ mạng xã hội.

"Tôi có nhiều anti-fan nên rất sợ việc đưa con lên các chương trình thực tế - nơi vốn có nhiều người có suy nghĩ khá tiêu cực, có thể không kiểm soát được lời nói, hành động", ca sĩ tâm sự.

Cuối cùng, anh quyết định gạt nỗi lo và tham gia chương trình vì muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, tạo cho các con những trải nghiệm ý nghĩa, muốn các con va vấp hơn cũng như tiếp xúc những điều mới mẻ hơn.

Từ trái sang: Gia đình của BTV Mạnh Cường, ca sĩ Đăng Khôi và TikToker Tuấn Dương. Ảnh: NSX

Tổng đạo diễn Lương Hải Khoa nói thêm: "Chúng tôi luôn muốn có thêm các gia đình mới với nhiều phong cách nuôi dạy con khác nhau để chương trình là cầu nối giữa các cha mẹ cùng nhau chia sẻ kiến thức cũng như kỹ năng nuôi con đúng cách. Chúng tôi đã gặp anh Hưng đúng thời điểm anh sẵn sàng tham gia các chương trình thực tế; cũng là lúc anh muốn có thêm thời gian dành cho gia đình nên gần như ê-kíp không cần thuyết phục".

Trong khi đó, Đăng Khôi nhận thử thách trông 3 con trai với mong muốn ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa cùng các con, nhất là bé Anh Tài chỉ mới hơn 1 tuổi.

Anh tin rằng khoảng thời gian riêng của 4 bố con sẽ giúp họ hiểu nhau hơn; yêu mẹ - hot girl Thủy Anh nhiều hơn cũng như thấu hiểu được sự vất vả của chị.

Ca sĩ Tuấn Hưng chăm con khi vợ vắng nhà

BTV Mạnh Cường nhận lời tham gia chương trình để thử thách giới hạn của bản thân vì theo lời bà xã - BTV Hương Giang, anh "chưa bao giờ mất kiên nhẫn trong quá trình chăm con".

TikToker Tuấn Dương - ông bố Gen Z duy nhất nhận lời tham gia chương trình vì quá tự tin vào khả năng chăm con. Anh thường được người dùng mạng gọi là "mẹ Dương" bởi điều này.

Dù vậy, đến khi ghi hình, anh vẫn không tránh khỏi lúng túng khi ở một mình với con suốt 48 tiếng mà không có sự trợ giúp của ai.