Ngay khi chú Tễu - nhân vật dẫn chương trình quen thuộc của múa rối nước xuất hiện với nụ cười tươi rói giữa mặt hồ xanh lấp lánh, không khí khán phòng sôi động hẳn lên. Các nhà ngoại giao không giấu được sự ngạc nhiên khi chứng kiến những con rối gỗ sơn màu rực rỡ cử động linh hoạt, tự nhiên như có hồn giữa làn nước.

Các tiết mục mang đậm màu sắc truyền thống Việt Nam.

Trong gần 60 phút, các tiết mục liên tiếp tạo ra những tràng vỗ tay và tiếng cười thích thú. Màn múa rồng, đuổi cáo bắt vịt hài hước, màn đánh cá trên sông, trò chọi trâu rộn ràng kèm tiếng trống khiến khán giả không thể rời mắt khỏi mặt hồ.

Đặc biệt ấn tượng là tiết mục múa tứ linh - rồng, phượng, hạc, rùa - kết hợp với ánh đèn màu lung linh và nhạc dân gian trầm bổng. Những con rối khổng lồ uốn lượn uyển chuyển, phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh vừa hùng tráng vừa thơ mộng. Kết thúc phần biểu diễn chính, 12 nghệ sĩ trong trang phục áo bà ba tiến ra chào khán giả giữa tiếng vỗ tay vang dội.

Các nghệ sĩ xuống sát mép hồ, hướng dẫn từng vị khách cầm sào điều khiển con rối ngay trên mặt nước. Các nhà nữ ngoại giao sau vài giây loay hoay với cây sào dài đã khéo léo điều khiển được chú rối nhỏ di chuyển, lần lượt thử sức với bộ môn nghệ thuật này.

Các khách mời hào hứng học điều khiển rối nước.

Múa rối nước một lần nữa chứng minh sức hút vượt biên giới ngôn ngữ và văn hóa của mình.

Các vị khách quốc tế hào hứng với múa rối nước Việt Nam:

