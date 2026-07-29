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Gần 2 năm sau vụ hoả hoạn nghiêm trọng thiêu rụi gần như hoàn toàn toà Tam bảo của chùa Phổ Quang (còn gọi là chùa Xuân Lũng), xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, ngôi chùa này đang được tu bổ, tôn tạo toàn diện.

Chùa Phổ Quang đang được tu bổ, tôn tạo toàn diện.

Giữa công trường ngổn ngang vật liệu xây dựng, những cột gỗ mới của tòa Tam bảo đang dần thành hình. Chỉ cách đó vài mét, nhiều pho tượng cổ vẫn cháy đen, nứt vỡ sau vụ hỏa hoạn. Bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá hoa sen thời Trần vẫn được chống đỡ bằng hệ khung sắt để bảo vệ trong quá trình thi công.

Chùa Phổ Quang là di tích quốc gia có lịch sử hơn 800 năm. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, nơi đây lưu giữ hệ thống tượng Phật bằng đất, gỗ có niên đại hàng trăm năm cùng Bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá hoa sen thời Trần.

Các pho tượng bị hư hại được che chắn, bảo vệ chờ phục dựng.

Tháng 10/2024, ngọn lửa bùng phát tại tòa Tam bảo, thiêu rụi phần mái, hệ thống cột chịu lực và nhiều cấu kiện gỗ. Hàng chục pho tượng cổ bị cháy xém, nứt vỡ, gãy các chi tiết. Bảo vật quốc gia cũng bị hư hỏng khi 3 cánh hoa sen ở hai tầng trên cùng bị sứt, vỡ.

Sau quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, đầu năm 2026, dự án tu bổ, tôn tạo di tích chính thức được triển khai.

Theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet, công trường hiện vẫn đang duy trì công nhân thi công liên tục. Đến nay, hệ thống cột gỗ, xà ngang và vì kèo của tòa Tam bảo đã cơ bản hoàn thành. Nhiều hạng mục như phần mái, tường bao, nền công trình và hạ tầng phụ trợ cũng đang được triển khai đồng loạt.

Hệ thống cột gỗ, xà ngang và vì kèo của tòa Tam bảo đã cơ bản hoàn thành.

Công nhân đang thi công xây tường toà Tam bảo.

Trái ngược với những cấu kiện gỗ mới, bên trong Tam bảo vẫn còn nguyên dấu tích của vụ cháy gần 2 năm trước.

Nhiều pho tượng đất, tượng gỗ bị cháy đen, bong tróc lớp sơn son thếp vàng. Có pho tượng mất một phần đầu, cánh tay hoặc thân tượng; nhiều hiện vật bị nứt vỡ do nhiệt độ cao. Các pho tượng đều được dựng mái che tạm để bảo quản trong thời gian chờ phục dựng.

Các pho tượng gỗ bị cháy, biến dạng bên trong toà Tam bảo.

Nằm giữa tòa Tam bảo, Bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá hoa sen thời Trần vẫn được giữ nguyên vị trí. Bảo vật này đã bị vỡ hai góc cánh hoa sen ở tầng thứ 5 (tầng trên cùng) và một góc cánh hoa sen ở tầng thứ 4 do vụ hỏa hoạn để lại. Toàn bộ bảo vật được gia cố bằng hệ thống khung sắt từ khi xảy ra vụ hoả hoạn đến nay.

Bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá hoa sen bị hư hỏng được gia cố bằng khung sắt.

Theo bảng thông tin niêm yết tại công trường, dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phổ Quang có tổng mức đầu tư hơn 39,3 tỷ đồng do UBND xã Xuân Lũng làm chủ đầu tư.

Công trình gồm các hạng mục phục dựng tòa Tam bảo theo kiến trúc truyền thống; xây dựng Tam quan, nhà Mẫu cùng hệ thống sân vườn, hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và các công trình phụ trợ. Thời gian thực hiện dự án là 450 ngày.