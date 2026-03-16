Đường Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu, TPHCM) dài khoảng 2,5km, là trục giao thông huyết mạch nối trung tâm thành phố với khu Nam.

Vào giờ tan tầm, tuyến đường này ken đặc phương tiện, dòng xe nối dài khiến giao thông di chuyển chậm, nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ.

Hiện đường Nguyễn Tất Thành có 4 làn xe, thường xuyên bị ùn tắc, lưu lượng phương tiện vượt khoảng 140% công suất thiết kế. Theo định hướng quy hoạch, đoạn từ Cầu Khánh Hội đến Cầu Tân Thuận sẽ được mở rộng lên 30 - 40m, quy mô 6 - 8 làn xe nhằm giảm áp lực giao thông cho khu vực.

Ghi nhận của VietNamNet, vào giờ cao điểm, các phương tiện chen kín tuyến đường. Khoảng 11h, nhiệt độ lên tới 33°C, dòng xe đông đúc cùng khói bụi, khí thải khiến nhiều người mệt mỏi, uể oải.

Tình trạng kẹt xe kéo dài vào giờ cao điểm khiến nhiều người điều khiển xe máy chạy lên vỉa hè để tìm cách di chuyển nhanh hơn.

Ông Võ Văn Tâm (phường Xóm Chiếu) cho biết, đã chạy xe ôm gần 27 năm trên đường Nguyễn Tất Thành. Theo ông, tình trạng kẹt xe tại đây đã kéo dài nhiều năm.

“Ngày nào tôi cũng đứng ở đây chờ khách nên thường xuyên chứng kiến cảnh xe cộ ùn ứ, nhất là vào giờ cao điểm. Nghe tin tuyến đường sắp được mở rộng, người dân thường xuyên đi qua khu vực này rất mừng”, ông Tâm nói.

Mới đây, Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục để khởi công dự án Công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội vào dịp Quốc khánh 2/9/2026. Dự án được triển khai đồng bộ với việc mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh – Bến Nhà Rồng, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh ven sông Sài Gòn và mở rộng đường Nguyễn Tất Thành.

Theo phương án quy hoạch, tổng mặt bằng khu đất Cảng Khánh Hội có diện tích nghiên cứu khoảng 31,5ha, định hướng phát triển thành khu phức hợp gồm công viên cây xanh chiếm khoảng 60% diện tích, công trình công cộng khoảng 20% và cảng hành khách quốc tế khoảng 20%.

Các nhà kho cũ được xây dựng từ giai đoạn 1925 - 1929, cùng với cầu tàu và tháp nước tại cảng Khánh Hội, là những công trình có giá trị lịch sử cần được đánh giá, xem xét bảo tồn và khai thác phục vụ giáo dục truyền thống, văn hóa - lịch sử cũng như phát triển du lịch.

UBND phường Xóm Chiếu được giao tổ chức rà soát, lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại khu đất trên. Sau khi đồ án điều chỉnh được thông qua, địa phương sẽ rà soát, lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thực hiện thẩm định và phê duyệt trên cơ sở ý tưởng thi tuyển phương án kiến trúc.