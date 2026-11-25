Với 109 di tích lịch sử - văn hóa và 16 di sản văn hóa phi vật thể, TP Cần Thơ đang đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn, số hóa. Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với đặc điểm từng địa bàn, nhu cầu của người dân.

TP Cần Thơ hiện có 109 di tích lịch sử - văn hóa và 16 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh. Nhiều di sản gắn liền với đời sống, phong tục và sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng người Việt, Hoa, Khmer như Hò Cần Thơ, Hát Ru của người Việt ở Cần Thơ, Lễ Kỳ yên đình Bình Thủy, Văn hóa Chợ nổi Cái Răng, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo, Lễ hội Nghinh Ông...

Đây không chỉ là những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ mà còn phản ánh quá trình giao thoa, tiếp biến văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc, tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Tây Đô.

Cần Thơ gìn giữ di sản từ những hiện vật và ký ức cộng đồng

Bảo tàng TP Cần Thơ là nơi lưu trữ, trưng bày và thường xuyên tổ chức các hoạt động trưng bày chuyên đề, giới thiệu hiện vật, tư liệu lịch sử và văn hóa, góp phần đưa những giá trị di sản đến gần hơn với công chúng.

Những hiện vật được nhà sưu tập phối hợp trưng bày tại Bảo tàng TP Cần Thơ. Ảnh Nguyễn Huế

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), bảo tàng phối hợp với một số nhà sưu tập, cá nhân trong và ngoài thành phố tổ chức trưng bày chuyên đề “Hoài niệm”.

Thông qua các hiện vật, tư liệu được giới thiệu, không gian trưng bày tái hiện một phần đời sống văn hóa truyền thống, giúp công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử, phong tục và những dấu ấn văn hóa của các cộng đồng dân tộc. Sự tham gia của các nhà sưu tập cũng cho thấy vai trò của nguồn lực xã hội trong việc lưu giữ, bảo tồn những hiện vật có giá trị.

Hòa thượng Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (phường Ninh Kiều) cho biết chùa Khmer không chỉ là cơ sở sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo mà còn là nơi lưu giữ, phát huy nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Trong đó, kinh sách lá buông cùng các hiện vật lâu đời tại những ngôi chùa là nguồn tư liệu có ý nghĩa đối với việc nghiên cứu và tìm hiểu văn hóa cộng đồng.

Trưng bày tại bảo tàng TP Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Huế

Hòa thượng bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng và nhà chùa tăng cường phối hợp, từng bước số hóa kinh sách lá buông và hiện vật cổ tại các cơ sở Phật giáo Nam tông Khmer. Qua đó, những tư liệu quý không chỉ được lưu giữ tốt hơn mà còn có điều kiện tiếp cận rộng rãi, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Gắn bảo tồn với phát huy giá trị di sản, đẩy mạnh giáo dục pháp luật theo đặc điểm địa bàn

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố xác định chuyển từ tư duy bảo tồn đơn thuần sang chủ động phát huy, khai thác các giá trị văn hóa.

Thời gian tới, ngành văn hóa thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa dữ liệu di tích và di sản văn hóa phi vật thể, qua đó phục vụ công tác quản lý, lưu trữ, nghiên cứu và giúp người dân, du khách thuận lợi hơn trong tiếp cận di sản.

Khách du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Huế

Cùng với đó, thành phố định hướng gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái sông nước, tạo thêm sinh kế cho cộng đồng địa phương. Việc hỗ trợ, khuyến khích nghệ nhân tiếp tục thực hành, trao truyền di sản cũng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để các giá trị văn hóa không bị đứt gãy giữa các thế hệ.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thu hút nguồn lực xã hội, doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển các sản phẩm văn hóa dựa trên nền tảng di sản; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và khai thác hợp lý các di tích, di sản văn hóa phi vật thể.

Thời gian tới, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với đặc điểm từng địa bàn, nhu cầu của người dân, nhất là tại những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Đây cũng là cơ sở để các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại, góp phần củng cố bản sắc văn hóa, nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.