Bệnh lý cơ xương khớp đang trở thành gánh nặng sức khỏe tại nhiều quốc gia khi tuổi thọ tăng lên và các bệnh mạn tính ngày càng phổ biến. Cùng với mục tiêu kiểm soát triệu chứng, y học hiện nay hướng đến các giải pháp giúp điều trị bảo tồn, kéo dài hiệu quả điều trị và hạn chế can thiệp xâm lấn.

Đây cũng là chủ đề xuyên suốt Hội thảo khoa học “Giải pháp y học tái tạo trong điều trị cơ xương khớp: kiểm soát đau, thoái hóa khớp và bệnh lý gân”, do Hội Thấp khớp học Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, vào ngày 18/7 vừa qua.

Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia và bác sĩ trong lĩnh vực cơ xương khớp

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam nhấn mạnh việc cập nhật bằng chứng khoa học và kinh nghiệm điều trị giúp bác sĩ có thêm cơ sở lựa chọn giải pháp phù hợp cho người bệnh.

Từ góc nhìn của các chuyên gia trong và ngoài nước, nhiều xu hướng điều trị mới đã được chia sẻ.

Ở góc độ quốc tế, TS.BS Tommaso Bonanzinga, chuyên gia Chấn thương Chỉnh hình đến từ Italy, dẫn số liệu cho thấy các bệnh lý cơ xương khớp hiện ảnh hưởng khoảng 1,71 tỷ người trên thế giới. Bên cạnh các phương pháp điều trị truyền thống, hiện nay có nhiều nghiên cứu hướng tới những giải pháp không xâm lấn nhằm hỗ trợ phục hồi mô và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Trong khi đó, PGS.TS Lưu Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên, Chủ tịch Hội Thấp khớp học Thái Nguyên, cho biết bệnh lý gân chiếm khoảng 30% số ca khám cơ xương khớp và có xu hướng gia tăng theo tuổi, liên quan đến lão hóa, rối loạn chuyển hóa và lối sống.

Đối với thoái hóa khớp, TS.BS Trần Nam Chung cho rằng xu hướng điều trị hiện nay không chỉ tập trung kiểm soát triệu chứng mà còn hướng tới bảo tồn chức năng vận động lâu dài.

Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo

Những nhận định này cũng phản ánh xu hướng chung của y học hiện đại. Trong đó, y học tái tạo được xem là một hướng tiếp cận mới trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp. Các báo cáo tại hội thảo tập trung trao đổi về khả năng ứng dụng những tiến bộ này trong thực hành lâm sàng, từ chỉ định điều trị đến kinh nghiệm triển khai tại các quốc gia.

Bên cạnh các báo cáo khoa học, hội thảo cũng giới thiệu một số giải pháp y học tái tạo đang được nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới. Trong đó có dòng sản phẩm hỗ trợ điều trị không xâm lấn cơ xương khớp Contrad Swiss 500Line.

Sản phẩm do Contrad Swiss (Lugano, Thụy Sĩ) phát triển trên nền tảng công nghệ SIGMOLECS, ứng dụng các polypeptide tái tổ hợp với tác dụng chuyên biệt trong điều trị các tình trạng cơ xương khớp phổ biến. Được thành lập năm 2011, Contrad Swiss là một trong những đơn vị tiên phong mang đến các giải pháp công nghệ đột phá và đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Phiên tọa đàm giữa các chuyên gia

Sự phát triển của các giải pháp y học tái tạo ứng dụng tại chỗ đang mở rộng thêm lựa chọn cho bác sĩ trong thực hành lâm sàng. Việc lựa chọn phương pháp điều trị vẫn cần căn cứ vào chỉ định chuyên môn trên tình trạng cụ thể của từng người.

(Nguồn: Omniarch Healthcare Việt Nam)