CapitaLand Development (CLD) Việt Nam ghi dấu ấn tại Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam (VPA) 2026 với bảy hạng mục chiến thắng, nâng tổng số giải thưởng PropertyGuru của tập đoàn trong khu vực lên hơn 100.

Đây là lần thứ năm CLD (Việt Nam) được vinh danh Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc, và là năm thứ ba liên tiếp nhận Giải thưởng Tác động xã hội. Bên cạnh đó, các dự án Maison Privée, The Fullton Regal và Orchard Collection thuộc Sycamore cũng mang về năm giải thưởng ở hạng mục dự án.

Đội ngũ CLD (Việt Nam) tự hào đánh dấu cột mốc hơn 100 giải thưởng PropertyGuru trong khu vực

Danh hiệu Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc ghi nhận những nỗ lực của CapitaLand Development (CLD) Việt Nam trong phát triển công trình xanh. Theo định hướng đến năm 2030, CLD đặt mục tiêu 100% dự án đạt chứng nhận công trình xanh; giảm 22% cường độ carbon tiềm ẩn, đồng thời cắt giảm 20% lượng chất thải xây dựng, mức tiêu thụ năng lượng và nước trên toàn danh mục.

Bên cạnh đó, các văn phòng của tập đoàn tại Hà Nội và TP.HCM đều đạt chứng nhận WELL về An toàn - Sức khỏe. Đáng chú ý, Heritage West Lake là dự án văn phòng đầu tiên tại Hà Nội đạt chứng nhận WELL Core hạng Bạc.

Ở lĩnh vực trách nhiệm cộng đồng, Giải thưởng Tác động xã hội ghi nhận các chương trình hỗ trợ giáo dục, phát triển kỹ năng và chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của CLD Việt Nam. Những hoạt động tiêu biểu gồm 5 dự án trường CapitaLand Hy vọng; chương trình học bổng kéo dài hơn 11 năm với tổng giá trị 500.000 SGD (khoảng 10 tỷ đồng); chương trình hợp tác 3 năm với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, có gói tài trợ lên đến 270.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng).

Việt Nam cũng là một trong những thị trường trọng điểm của sáng kiến CapitaLand vì cộng đồng vững mạnh, với tổng cam kết hơn 7 triệu SGD (khoảng 140 tỷ đồng) qua hai mùa đầu tiên nhằm hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận tại châu Á.

Ông Tan Tze Wooi, Tổng Giám đốc CLD Việt Nam, cho biết các giải thưởng là sự ghi nhận đối với định hướng phát triển dự án chú trọng thiết kế, tính bền vững và chất lượng sống của cư dân.

Theo ông Tan Tze Wooi, trong bối cảnh đô thị hóa và nhu cầu khách hàng không ngừng thay đổi, CLD tiếp tục tập trung phát triển các dự án được quy hoạch bài bản, hướng đến giá trị lâu dài cho cộng đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu bàn giao gần 3.000 căn hộ trong năm 2026, đồng thời tiếp tục đầu tư vào các giải pháp phát triển bền vững tại Việt Nam.

Ông Tan Tze Wooi, Tổng Giám đốc CLD (Việt Nam), nhận giải thưởng Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc, khẳng định cam kết của Tập đoàn trên hành trình kiến tạo những công trình xanh

Maison Privée được vinh danh ở ba hạng mục: Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc (Hà Nội), Thiết kế dự án căn hộ xuất sắc, và giải thưởng đặc biệt AEG cho Thiết kế không gian sống cao cấp xuất sắc.

Hướng tới mục tiêu trở thành dự án đầu tiên tại Việt Nam đạt Tiền chứng nhận WELL dành cho nhà ở, Maison Privée mang đến 490 căn hộ tọa lạc tại khu đô thị Ciputra (Tây Hồ, Hà Nội), được bao quanh bởi hệ sinh thái xanh mát và mặt nước rộng lớn, đồng thời kết nối thuận tiện tới trung tâm thành phố và sân bay quốc tế Nội Bài.

Song hành cùng hệ tiện ích này là bộ sưu tập đặc quyền dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư, nổi bật với garage ô tô riêng đầu tiên tại Hà Nội, phòng cigar và sảnh tiệc gourmet.

Dự án Maison Privée được vinh danh tại hạng mục Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc (Hà Nội) và Thiết kế dự án căn hộ xuất sắc

The Fullton Regal xuất sắc chiến thắng hạng mục Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (khu vực Hà Nội mở rộng) nhờ kết hợp hài hòa giữa sự riêng tư với trải nghiệm sống chuẩn nghỉ dưỡng.

Với quy mô 14,5 héc-ta, dự án gồm 348 nhà ở cùng hai công viên riêng tư rộng 2,5 héc-ta, được phát triển theo cảm hứng từ kiến trúc sân trong đương đại. Mỗi căn sở hữu mặt tiền tối thiểu 7,7 mét, tích hợp không gian thông tầng tại khu vực sinh hoạt chung và vị trí chờ lắp thang máy, mang đến sự rộng rãi, tiện nghi và linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của gia chủ.

Dự án The Fullton Regal xuất sắc chiến thắng hạng mục Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (khu vực Hà Nội mở rộng)

Orchard Collection, mảnh ghép cuối cùng của Tổng dự án Sycamore, đã giành được danh hiệu Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc (TP.HCM). Với triết lý “Haute Couture Living” độc đáo, dự án đem lại không gian sống thoáng đãng cùng chuỗi trải nghiệm được tuyển chọn dành riêng cho cư dân. Đặc biệt, dự án giới thiệu 49 căn Garden Unit với kết nối liền mạch tới chuỗi tiện ích nội khu, cùng bộ sưu tập giới hạn 12 căn hộ ba phòng ngủ với đặc quyền không gian sống rộng rãi, chỗ đỗ xe riêng biệt, đảm bảo riêng tư tuyệt đối cho chủ nhân.

Dự án Orchard Collection thuộc Tổng dự án Sycamore ghi dấu với danh hiệu Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc (TP.HCM)

Để được tư vấn về dự án The Fullton Regal và Orchard Collection, vui lòng liên hệ 1800 400 088 (Văn phòng miền Bắc) hoặc 1800 599 986 (Văn phòng miền Nam), hoặc truy cập website https://thefullton.com.vn/ và https://sycamore.com.vn/.

Tú Uyên