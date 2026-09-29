Hà Nội là thành phố mang trong mình sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Mỗi con phố, mỗi công trình và mỗi góc nhỏ của Thủ đô đều lưu giữ những câu chuyện riêng, tạo nên một Hà Nội vừa thân thuộc vừa mới mẻ đối với những người đã nhiều lần ghé thăm.

Thông qua chương trình City Tour, Cathay Life mong muốn mang đến cho người tham gia một trải nghiệm nhẹ nhàng và gần gũi: ngồi trên xe buýt hai tầng, ngắm nhìn thành phố từ một góc nhìn khác và cùng nhau khám phá những điểm đến nổi bật của Hà Nội.

Đặc biệt, chương trình được thiết kế để nhân viên, tư vấn viên và khách hàng Cathay Life có thể cùng tham gia, qua đó tạo thêm cơ hội giao lưu, kết nối và chia sẻ những trải nghiệm ngoài công việc.

Mỗi chuyến đi trở thành một hành trình nhỏ, nơi những người đồng hành có thể cùng trò chuyện, chụp ảnh, khám phá thành phố và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên nhau.

Trong năm 2026, hoạt động City Tour được triển khai qua nhiều đợt, tạo điều kiện để đông đảo nhân viên, tư vấn viên và khách hàng có cơ hội tham gia.

Với hình ảnh nhận diện Cathay Life được tích hợp trên phương tiện City Tour, chương trình không chỉ tạo nên một không gian trải nghiệm dành cho người tham gia mà còn góp phần đưa hình ảnh thương hiệu đến gần hơn với cộng đồng tại Hà Nội.

Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hướng đến cột mốc 18 năm Cathay Life Việt Nam, đánh dấu hành trình từ những ngày đầu hoạt động tại Việt Nam đến quá trình mở rộng và đồng hành cùng khách hàng trên nhiều tỉnh, thành phố.

Sau 18 năm, Cathay Life không chỉ hướng đến việc cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính cho khách hàng mà còn chú trọng xây dựng những hoạt động kết nối cộng đồng, tạo ra những trải nghiệm tích cực và góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Thông qua chuyến xe bus “City Tour” tại Hà Nội, Cathay Life mong muốn tạo nên những khoảnh khắc kết nối giản dị nhưng ý nghĩa – nơi mọi người có thể tạm gác lại nhịp sống bận rộn, cùng nhau ngắm nhìn thành phố và tận hưởng những giây phút đồng hành, đồng thời chuyến xe như một điểm chạm giúp thương hiệu trở nên gần gũi hơn trong đời sống hàng ngày.

Cathay Life Việt Nam là thành viên của Cathay Financial Holdings, chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008. Trong 18 năm hoạt động, Cathay Life Việt Nam không ngừng phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng thông qua các giải pháp bảo hiểm nhân thọ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Cathay Life Việt Nam thường xuyên triển khai các chương trình hướng đến cộng đồng trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng, với định hướng tạo dựng những giá trị bền vững cho xã hội Việt Nam.

(Nguồn: Cathay Life Việt Nam)