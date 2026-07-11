Trước khi trở thành vợ của diễn viên Chi Bảo, Lý Thùy Chang - CEO kiêm nhà sáng lập hệ thống Luxury Spa Lavender By Chang đã là gương mặt quen thuộc trong giới làm đẹp với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ công nghệ cao. Hệ thống Lavender By Chang là địa chỉ làm đẹp của nhiều ngôi sao Việt như Đan Trường, Minh Hằng, Bảo Thy, Nhã Phương... Hiện thẩm mỹ viện Lavender By Chang có mặt tại Hà Nội và TP.HCM, phục vụ nhóm khách hàng cao cấp như doanh nhân, nghệ sĩ và Việt kiều.

Nữ doanh nhân có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với diễn viên Chi Bảo

Hành trình khởi nghiệp từ tuổi 18 đến hệ thống luxury spa

Lý Thùy Chang bén duyên với kinh doanh từ năm 18 tuổi khi được mẹ trao một khoản vốn nhỏ và định hướng những bước đầu. Với niềm đam mê lĩnh vực làm đẹp, cô khởi nghiệp từ một spa quy mô nhỏ, tự mình đảm nhiệm mọi công việc. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và học hỏi tại Hàn Quốc, Anh Quốc, cô đã phát triển Lavender By Chang từ một cơ sở nhỏ thành hệ thống thẩm mỹ như hiện nay.

CEO Lý Thùy Chang và ca sĩ Minh Hằng

Theo CEO Lý Thùy Chang, giai đoạn 2007-2015 là thời kỳ đặt nền móng của Lavender By Chang với quy mô còn nhỏ, tập trung vào chăm sóc da. Thay vì mở rộng nhanh, cô ưu tiên xây dựng đội ngũ, chuẩn hóa quy trình và tích lũy kinh nghiệm vận hành.

Giai đoạn 2015-2019, thương hiệu mở rộng tại Hà Nội và TP.HCM, từng bước định vị ở phân khúc luxury spa dành cho khách hàng cao cấp. Hệ thống đầu tư vào không gian, nâng cao trải nghiệm dịch vụ và ứng dụng các công nghệ làm đẹp không xâm lấn hiện đại. Sự phát triển này cũng khiến nhiều khách hàng chủ động tìm hiểu Lavender By Chang trước khi quyết định trải nghiệm. Trong giai đoạn này, thẩm mỹ Lavender By Chang được nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và Việt kiều biết đến.

Từ năm 2020, Lavender By Chang đẩy mạnh tái định vị với chiến lược đầu tư công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển mô hình luxury spa cùng khu VIP Lounge và phòng trị liệu tiêu chuẩn cao. Đồng thời, hệ thống hợp tác chuyển giao nhiều công nghệ thẩm mỹ quốc tế như Thermage V-Lift, Ultherapy PRIME, Nanocell Diamond, Biocell Complex... Thay vì cạnh tranh về giá, thương hiệu tập trung vào công nghệ, trải nghiệm và chất lượng dịch vụ.

Định hướng phát triển của thương hiệu

Thay vì mở rộng nhanh về số lượng, CEO Lý Thùy Chang phát triển Luxury Spa Lavender By Chang theo định hướng ưu tiên chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Thương hiệu tập trung ứng dụng công nghệ, đồng thời xây dựng giải pháp cá nhân hóa dựa trên tình trạng da, cơ địa và nhu cầu của từng khách hàng nhằm tối ưu hiệu quả điều trị.

Bên cạnh đó, Lavender By Chang chú trọng đầu tư vào đội ngũ, chuyên môn và quy trình vận hành, hướng đến duy trì chất lượng dịch vụ ổn định trong dài hạn.

Lavender By Chang hợp tác với đối tác thẩm mỹ Hoa Kỳ ra mắt công nghệ trẻ hóa đa tầng Thermage V-Lift thế hệ mới

Theo nữ CEO, Lavender By Chang không chỉ là một doanh nghiệp mà còn là thành quả của gần hai thập kỷ gắn bó với ngành thẩm mỹ, theo đuổi định hướng làm đẹp an toàn, ứng dụng công nghệ hiện đại và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Lavender By Chang Địa chỉ: 19 Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, Hà Nội 61 Trương Định, phường Xuân Hoà, TP Hồ Chí Minh Website: https://lavenderbychang.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/LavenderByChang Hotline: 0902308888

(Nguồn: Công ty TNHH Lavender Sài Gòn)