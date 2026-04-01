Ca sĩ Châu Khải Phong và ê-kíp vừa ra mắt MV Bên ấy em có ai rồi, khai thác chủ đề tình yêu đôi lứa quen thuộc. Ca từ đơn giản, giai điệu dễ nghe giúp khán giả ưa thích và dành nhiều sự đồng cảm.

Ca sĩ Châu Khải Phong có hit mới sau "Ngắm hoa lệ rơi".

Sau 3 tuần ra mắt, MV đạt hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube, vào top #7 YouTube Chart Việt Nam, vươn lên #20 YouTube thế giới và cán mốc hơn 1 tỷ lượt xem trên TikTok.

Tác phẩm cũng trở thành ca khúc được sử dụng nhạc nền nhiều nhất trên TikTok thời gian qua, với hơn 1 triệu lần trên nền tảng video ngắn...

Châu Khải Phong cho biết anh cùng nhạc sĩ Lê Gia Quân không giấu được bất ngờ trước phản ứng tích cực của khán giả.

Theo anh, dù đã có những kỳ vọng nhất định khi phát hành sản phẩm, ê-kíp không nghĩ ca khúc lại tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Sự lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok vốn nằm ngoài dự đoán ban đầu.

Châu Khải Phong và nhạc sĩ Lê Gia Quân (trái) cùng ê-kíp.

Nam ca sĩ cho rằng chính sự đồng điệu trong chất giọng và cách xử lý đã giúp bài hát chạm đến cảm xúc người nghe. Điều này cũng phần nào gợi nhớ đến hành trình của bản hit Ngắm hoa lệ rơi trước đây - một ca khúc từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện nhưng gắn liền với tên tuổi của anh khi đến với công chúng.

Về danh xưng “ông hoàng tạo hit”, Châu Khải Phong cho rằng điều này hơi quá đối với mình. Ca sĩ chỉ đơn giản muốn mang âm nhạc gần gũi nhất với khán giả.

"Trong mỗi giai đoạn, yếu tố quan trọng nhất để một bài hát thành hit là nó phải phù hợp xu thế, tâm trạng và câu chuyện đời thực mà nhiều người đang trải qua", nam ca sĩ bộc bạch.

Châu Khải Phong cho rằng khán giả hiện nay có nhiều lựa chọn hơn so với trước. Điều này khiến việc ca sĩ có một bài hit là điều không dễ. Chính vì thế, anh xem thành công lần này là sự kết hợp giữa nỗ lực của ê-kíp và yếu tố thời điểm.

“Đây là bài hát phù hợp với thị hiếu hiện tại, dễ nghe và dễ sử dụng. Khi mọi người remake hay dùng làm âm thanh, họ có thể tiếp cận rất nhanh”, anh cho biết.

Chính yếu tố “vừa vặn” giúp ca khúc trở thành chất liệu cho hàng triệu nội dung sáng tạo trên nền tảng số.

Trước ý kiến cho rằng ca khúc mới thiếu đột phá so với các bản hit trước, Châu Khải Phong cho rằng sự tương đồng này là điều có thể nhận thấy. Tuy nhiên, anh nhìn nhận đây cũng là màu sắc âm nhạc đã gắn liền với tên tuổi của mình trong nhiều năm qua.

Châu Khải Phong sinh năm 1986, nổi đình đám nhờ ca khúc Ngắm hoa lệ rơi thu về hơn 200 triệu lượt xem trên YouTube. Nối tiếp thành công này, ca sĩ liên tiếp ra mắt các sản phẩm âm nhạc như: Sợ ta mất nhau, Anh làm gì sai, Nếu ta ngược lối… đều hút hàng chục triệu lượt xem. Anh từng tham gia show Ca sĩ mặt nạ năm 2023. Hồi tháng 7/2025, Châu Khải Phong công khai là vợ chồng với diễn viên Thanh Trúc sau thời gian giấu kín. Cả hai đã đăng ký kết hôn và có con gái đầu lòng tên Thư Kỳ.

Trích MV "Bên ấy em có ai rồi" của Châu Khải Phong

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC