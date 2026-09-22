Nữ bác sĩ (áo đen) mua ô tô BMW đắt tiền cho người yêu. Ảnh: Matichon

Nữ bác sĩ Siranee kiêm chủ phòng khám tại Thái Lan mới đây tìm đến một nhóm Facebook chuyên tiếp nhận các khiếu nại của người dân để chia sẻ câu chuyện của mình.

Cô quen một cô gái tên Gig qua Facebook vào năm 2019. Thời điểm đó, nữ bác sĩ chủ động liên hệ và hỏi thăm tình trạng của Gig. Gig cho biết vừa chia tay người yêu và đang độc thân, theo MSN.

Sau vài tháng trò chuyện, hai người nảy sinh tình cảm và hẹn gặp nhau trực tiếp. Nữ bác sĩ cũng chuyển đến tỉnh Khon Kaen để sống gần người yêu.

Cô nghỉ công việc tại bệnh viện và đầu tư vào một phòng khám ở tỉnh Khon Kaen.

Nữ bác sĩ cho biết đã thuê người yêu làm việc tại quầy lễ tân của phòng khám, với mức lương khoảng 1.900 SGD mỗi tháng (38,7 triệu đồng).

Trong thời gian yêu nhau, cô tặng Gig tiền, đồ trang sức bằng vàng, quần áo hàng hiệu, điện thoại di động, nhà cửa và các tài sản khác.

Thậm chí, nữ bác sĩ mua cho người yêu một chiếc ô tô Honda HR-V. Tuy nhiên, cô ấy không hài lòng và đề nghị đổi sang chiếc xe BMW X1 đắt tiền hơn.

Ngoài ô tô, cô còn mua vàng và một chiếc iPhone 14 Pro Max cho người yêu. Sau 6 năm, cô ước tính tổng số tiền mình đã chi cho Gig ít nhất 765.000 SGD (15,6 tỷ đồng).

Nữ bác sĩ chia sẻ vụ việc, yêu cầu người yêu cũ hoàn trả toàn bộ những gì cô đã tặng. Ảnh: Matichon

Khoảng 3 năm trở lại đây, Siranee nhận thấy người yêu ngày càng ít quan tâm đến công việc tại phòng khám. Theo lời kể, thay vì tập trung làm việc, cô ấy dành nhiều thời gian đi tiệc và giao lưu bạn bè.

Cuối tháng 1/2025, Thái Lan chính thức trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á công nhận hôn nhân đồng giới. Siranee đề nghị hai người kết hôn. Tuy nhiên, Gig nhiều lần từ chối. Sự việc khiến Siranee bắt đầu nghi ngờ và tiến hành tìm hiểu.

Cô sốc phát hiện Gig đã kết hôn với một người đàn ông và sống chung nhà với chồng. Tuy nhiên, khi được hỏi, Gig nói rằng bị ép kết hôn và phải sống chung.

Hiện tại, Siranee và Gig đã chia tay. Nữ bác sĩ báo cảnh sát địa phương để điều tra vụ việc. Theo cô, người yêu cũ đe dọa và ngăn cô trở lại làm việc tại phòng khám.

Cô quyết định công khai câu chuyện nhằm thông báo với những bệnh nhân từng điều trị rằng mình không còn làm việc tại phòng khám nữa. Bên cạnh đó, Siranee yêu cầu người yêu cũ hoàn trả toàn bộ tài sản mà cô đã tặng trong thời gian 2 người quen nhau.