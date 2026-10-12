Mỹ - Gia đình bàng hoàng phát hiện thi thể người lạ trong quan tài của mẹ. Con gái người quá cố kiện nhà tang lễ yêu cầu hoàn trả toàn bộ chi phí đám tang, đồng thời đòi bồi thường thiệt hại.

Nhà tang lễ Ocean View ở Conway, bang South Carolina, Mỹ. Ảnh: People.

Mới đây, bà Iris Gordon đã nộp đơn kiện Nhà tang lễ Ocean View, có trụ sở tại thành phố Conway, bang South Carolina (Mỹ) sau khi phát hiện thi thể trong quan tài của mẹ là người lạ.

Trong đơn, bà cáo buộc cơ sở này vi phạm hợp đồng, sơ suất và cố ý gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng sau sự cố xảy ra trong tang lễ của mẹ bà, cụ bà Iris Walker-Evans, hồi tháng 1/2026.

Cụ bà Walker-Evans qua đời ngày 14/1, hưởng thọ 87 tuổi. Sau đó, bà Gordon làm việc với một trong những chủ sở hữu nhà tang lễ để tổ chức lễ viếng vào lúc 15h ngày 30/1 tại nhà nguyện của cơ sở ở Conway. Theo kế hoạch, sau lễ viếng, người quá cố sẽ được tưởng niệm tại nhà thờ trước khi an táng tại nghĩa trang Westside Memorial Gardens.

Gordon cho biết, bà đã thanh toán tổng cộng 13.820 USD (hơn 335 triệu đồng) cho nhà tang lễ. Ngoài ra, gia đình còn chuẩn bị quần áo và phụ kiện để nhân viên mặc cho bà Walker-Evans trước buổi viếng.

Gia đình lựa chọn trang phục nhằm lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của người quá cố trong lần gặp mặt cuối cùng.

Tuy nhiên, khi Gordon cùng khoảng 20 người thân đến nhà tang lễ vào ngày diễn ra lễ viếng, họ bàng hoàng phát hiện thi thể trong quan tài không phải mẹ bà mà là một người xa lạ. Đáng chú ý, thi thể này đang mặc chính bộ quần áo và phụ kiện mà gia đình chuẩn bị, tờ People đưa tin mới đây.

Vụ việc khiến buổi viếng phải hoãn 2 tiếng đồng hồ, sau đó thi thể cụ bà Walker-Evans mới được đặt đúng vào quan tài và mặc trang phục gia đình chuẩn bị.

Vụ việc gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho những người thân có mặt. Bà Gordon đã bật khóc khi nhìn thấy thi thể người lạ trong quan tài của mẹ.

Bà Gordon lập tức thông báo sự việc cho các nhân viên có mặt tại nhà tang lễ và liên hệ với chủ cơ sở. Theo nội dung đơn kiện, nhà tang lễ thừa nhận mắc sai sót. Bà Gordon hiện yêu cầu hoàn trả toàn bộ chi phí tang lễ, đồng thời đòi bồi thường thiệt hại và thanh toán phí luật sư.